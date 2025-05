El Real Murcia no está para milagros

Pedía este viernes Fran Fernández a los aficionados más ilusión. Pero poca ilusión pueden tener los aficionados viendo lo que ven cada semana. Recriminaba el técnico grana que solo se destacase lo negativo. Pero los que acudieron a Nueva Condomina para ver el choque ante el Antequera tampoco recibieron de su equipo nada positivo.

Y no entiende el preparador almeriense que no se valore la temporada y el segundo puesto, cuando parece ser el único en no darse cuenta que pocas veces en la vida te vas a encontrar una oportunidad como esta, con un grupo casi de mentirijilla, sin rivales potentes, un grupo ideal para sobresalir cuando llevas en el pecho el escudo que llevas. Y eso que no acaba de entender el dueño del banquillo, lo saben mejor que nadie los aficionados granas.

Aficionados granas que ayer no lloraron al confirmar que el milagro de alcanzar el primer puesto no se podría dar, pero que sí se marcharon a casa con nubarrones sobre sus cabezas al pensar en el play off. Porque ayer fue otro partido de esos que te hacen más desconfiar que confiar, y sumando las últimas jornadas, ni los más positivos las tienen todas consigo al pensar en la fase de ascenso.

Y es que el Real Murcia volvió a fallar ante uno de los arriba. Y es que el Real Murcia va a cerrar la temporada regular sin ganar tres partidos seguidos. Y es que el Real Murcia, además de poner la alfombra roja al Ceuta, ha dado vida a un Ibiza, que no falló frente al Alcorcón y que se acerca a un punto.

Necesita el Real Murcia que se acabe ya la liga regular. Necesitan los granas que llegue el momento decisivo. Necesitan ilusión, como dice Fran Fernández. Y la ilusión no será posible mientras esté en marcha la competición.

Ocurrió de nuevo este sábado. Menos de trece mil personas en las gradas. Es verdad que la jornada de pago impuesta por el club no ayudó. Pero también es verdad que los aficionados han llegado a mayo cansados y desalentados. Para ninguno de ellos hubieran sido diez euros una excusa si el Real Murcia hubiera estado a un punto del Ceuta, o si al Real Murcia diese gusto verlo sobre el campo. Sin embargo, ni una cosa ni la otra. Y cuando no te dan nada, pagar se hace difícil.

Aficionados sin esperanza

Pocos se lamentarán hoy de no haber acudido ayer a Nueva Condomina. Al contrario. Muchos se consolarán por no haber sufrido un nuevo disgusto en directo. Porque no hubo victoria, pero tampoco es que hicieran muchos méritos. Posiblemente de memoria nadie recuerde una ocasión clara entre los tres palos. La mejor un uno contra uno de Flakus que resolvió con solvencia Larios, un Larios que en esa acción fue para el Antequera lo que tantas otras veces ha sido Gazzaniga para el Real Murcia.

Llegaba esa acción de Flakus al borde del descanso, una acción que daba esperanzas, porque el Real Murcia por lo menos había sido más protagonista en la primera parte, un Real Murcia que incluso reclamó un penalti por agarrón a Alcaina en el minuto 12. Pero a la hora de la verdad la historia fue la misma de siempre. Si alguien pensaba que tras el descanso se vería a un Real Murcia con ADN ganador, se equivocó; si alguien pensaba que por lo menos sacarían todo para poner en aprietos a Larios, también se equivocó.

Sin gol ante los más goleados

Durante muchos minutos ocurrió lo que quiso el Antequera, un Antequera que no buscó el balón, lo que dio mayor posesión al Real Murcia, pero un Antequera cuya defensa ayer lo bordó. O es que el Real Murcia permite que las defensas lo borden. Porque no hay que olvidar que los malagueños han encajado hasta 50 goles en lo que va de liga -solo empeora esa cifra el Castilla-, pero ayer el Real Murcia no fue capaz ni de tirarles una vez entre los tres palos.

Es más, el Antequera, pese a su gran primera vuelta, llegaba a Nueva Condomina cuesta abajo y sin frenos. Veía de empatar a dos con el Sevilla Atlético después de ir perdiendo 2-0; de caer goleado en Mérida y de perder contra el Yeclano Deportivo. Su último triunfo fue el 13 de abril ante el colista Intercity. Pero ni con esas fue capaz de ganarle el Real Murcia, un Real Murcia que, de los cinco primeros, solo ha ganado al Mérida en casa, que tiene el golaveraje perdido con el Ceuta, el Ibiza y el mismo Antequera.

Pues entre las estadísticas de la temporada y la imagen transmitida en el campo poco positiva puede ser la afición, por mucho que Fran Fernández quiera que anden de celebraciones por un segundo puesto, un segundo puesto que todavía no está ni confirmado.

Con dos delanteros

No está confirmado el segundo puesto y no está confirmado el once del Real Murcia. Ayer Fran Fernández le dio otra vuelta de tuerca. Alcaina fue la gran novedad, apostando por un esquema con dos delanteros, desapareciendo de la partida Juan Carlos Real y dejando el centro del campo en manos de Palmberg e Yriarte. Con el Antequera firmando la paz a los diez minutos, tanto el venezolano como el brasileño agradecieron la falta de batalla en el medio, pero faltó mucho por las bandas, donde solo David Vicente aparece.

Ni Davo ni Loren Burón tienen la chispa necesaria para ser la lanzadera de los granas, y sin Benito falta demasiada energía. Y mira que Alcaina puso batalla, pero sin recibir nunca un balón en condiciones, y mira que Flakus intenta hacerse presente, pero no siempre es fácil acertar la única que tienes.

Los cambios, otra vez a debate

Le faltó mucho ofensivamente al equipo, un equipo al que tampoco ayudaron los cambios, cambios que muchas veces parecen decididos con una moneda lanzada al aire. Porque pocos aficionados creían lo que veían cuando Kenneth Soler aparecía, mientras Cadorini o Toral se quedaban ni disputar ningún momento. Tampoco se movió ayer del banquillo Pedro Benito, pese a que durante muchos minutos faltó energía, energía que nadie era capaz de aportar en la segunda línea.

Tuvo que conformarse el Real Murcia con colgar balones, balones que eran sacados con cualquier parte del cuerpo, incluida el alma, por los jugadores del Antequera. Llegando al final apelando a la épica. Con Gazzaniga subiendo al remate, con la esperanza de que el colegiado señalase algún contacto. Pero ayer la suerte no estuvo del lado del Real Murcia, porque el Real Murcia ya ha agotado toda la dosis de suerte que se puede acumular en una temporada. Porque parece que ante los equipos un poco decentes no hay suerte que valga. Lo demostró el Ibiza, llevándose los tres puntos de NC; o el Ceuta, que también logró puntuar en el estadio murcianista.

«Mientras las matemáticas den, vamos a ir a por el primer puesto»

«Creo que hoy hemos recuperado sensaciones, nos hemos parecido al equipo que queremos ser, y que nos ha traído aquí, y nos llevará donde queramos. Creo que el equipo ha hecho un buen trabajo, los jugadores lo han dado todo, hemos sido los que más han dominado y más han generado», dijo Fran Fernández después del empate ante el Antequera. «Yo ya no sé qué decir sobre los árbitros. Una cosa que quejándonos no ha cambiado, y no quejándonos tampoco.

Voy a poner el foco en lo que hemos hecho bien nosotros, en que el equipo estaba muy vivo, y que vamos a pelear hasta que nos dejen», comentó el técnico del Real Murcia. «Nos ha faltado acierto en finalización; hemos tenido 8 disparos a portería.

Hoy no hemos tenido ese acierto que sí tuvimos en otras jornadas. Un poco más de calma en ciertos momentos del partido, donde las ganas te pueden, y había que darle un poco de pausa. Hemos vuelto a presionar, a llegar en segunda fila, y ese acierto que hoy no hemos tenido volverá», dijo.

«Los jugadores están un poco impotentes, porque se piensan que se podían haber llevado el encuentro. Nos ha faltado solamente ese acierto, y alguna cosa más que se ha visto durante el partido, pero todo eso vuelve, y volverá», añadió. «Les he dado un par de días libres a los jugadores para que se oxigenen un poco.

Vamos a ver qué pasa en estos partidos, pero de momento hemos conseguido asegurar los playoff, y estar entre los 3 primeros. Si nos dejan las matemáticas al final de la jornada, intentaremos ser primeros», mencionó Fernández.