Fermín Aldeguer gana a Acosta el duelo por el podio en el Gran Premio de Francia

En un Gran Premio de Francia loco, marcado por la lluvia y los cambios de motos para adaptarse a las condiciones de la pista, el murciano Fermín Aldeguer ha logrado su primer podio en una carrera larga del Campeonato del Mundo de MotoGP. Y lo hizo arrebatando la tercera plaza a dos vueltas para el final al otro murciano de la categoría reina, Pedro Acosta, quien no pudo resistir el ritmo del piloto de Ducati en la segunda parte de una carrera con constantes cambios que ganó el francés Johann Zarco, de Honda, con Marc Márquez en la segunda plaza.

Aldeguer, en la carrera al sprint del sábado, pisó por primera vez un podio en la categoría reina. Pero le falta un gran premio. Desde Qatar venía avisando que se debía contar con él. Y en Le Mans, un trazado mítico, lo consiguió. Fue en una prueba donde llegó a estar líder en la sexta vuelta después de tener que realizar una doble long lap con la que los comisarios penalizaron a casi todos los pilotos por tener que cambiar de moto. Pero después de entrar en boxes para cambiar otra vez de moto y neumáticos, cayó hasta la séptima plaza. Acosta, que había llegado a ser segundo, bajó hasta la quinta plaza y después, tras superar a Maverick Viñales, se encontró cuarto en la duodécima vuelta. El de La Ñora andaba por entonces, en la duodécima vuelta, séptimo, pero empezando a rodar en los tiempos de la cabeza. Y esa progresión le llevó a ir superar a rivales y a situarse a una distancia de seis segundos, que parecía insalvable, en la vigésimo primera vuelta. Pero entonces la carrera volvió a dar otro giro. Álex Márquez, quien marchaba cómodo en la tercera posición, se fue al suelo. Acosta se puso en posicones de podio y Aldeguer olió esa tercera plaza. En apenas un santiamén se puso a rueda del mazarronero, al que adelantó a dos vueltas del final.

"Me siento sorprendido porque esta mañna, cuando he visto el tiempo, he dudado mis posibilidades porque no tengo excesiva experiencia en mojado. Pero al final empecé a ganar buenas sensaciones y estoy muy contento de conseguir este tercer puesto. Quiero dar las gracias a Ducati, a la familia Gresinia y a la mía, que está en casa, por todo su apoyo", manifestó al final de la prueba el de La Ñora.