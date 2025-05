Álvaro Carpe roza el podio tras una remontada en Le Mans

El murciano Álvaro Carpe, quien ya sabe lo que es subir al podio en el año de su debut en el Mundial de Moto3, rozó en el Gran Premio de Francia, disputado en el circuito de Le Mans, el cajón. Después de protagonizar una sobresaliente remontada partiendo desde la decimotercera posición en la parrilla de salida, el piloto de El Esparragal concluyó cuarto, justo por detrás del trío de cabeza que se jugó el triunfo en un final emocionante donde José Antonio Rueda se llevó la victoria. Por su parte, el también murciano Máximo Martínez Quiles, quien había logrado la ‘pole’ en los entrenamientos, concluyó séptimo después de caer hasta la undécima plaza y de remontar en las dos últimas vueltas.

No estaba siendo un fin de semana sencillo para Carpe. En entrenamientos no terminaba de tener feeling con su moto. Pero en carrera, en una pista con zonas húmedas y otras secas, se volvió a crecer el campeón el año pasado del Mundial Junior y de la Red Bull Rookies Cup. Decidió mantenerse conservador en la salida y en el primer paso por meta era decimotercero, es decir, manteniendo la plaza de entrenamientos. Por delante, Máximo Quiles era segundo al ceder al impulso de Joel Kelso. Pero el murciano fue perdiendo posiciones a la vez que Carpe empezaba a escalar y lograba en la duodécima vuelta el récord de la pista con un tiempo de 1:40.838. Por delante, Rueda, David Muñoz y Kelso se escapaban, pero el piloto de KTM estaba bien situado para ‘pescar’ en río revuelto. No ocurrió porque también en el tramo final no mantuvo el ritmo infernal que imprimió durante el ecuador de la carrera, pero sí que se hizo con una cuarta posición que le dejó bastante satisfecho después de haber sido octavo en Jerez. Por su parte, Quiles, que llegó a caer a la undécima plaza, concluyó en un séptimo puesto que le supo a poco después del buen rendimiento ofrecido en los entrenamientos.

Carpe, en declaraciones a DAZN, explicó que “al principio había un montón de lío porque la pista estaba en condiciones mixtas, que son las peores y las odio, pero cuando he ido cogiendo confianza, he probado varios adelantamientos y me he sentido bien. A distancia estaba viendo el grupo delantero y he pensado que algo se iba a liar porque los tres son pilotos muy competitivos y que algo pillaba, pero no se ha dado la oportunidad. La próxima vez espero estar ahí, pero ha sido una muy buena carrera y un muy buen resultado que ha reflejado el trabajo realizado por el equipo durante el fin de semana”.

Su compañero en el equipo Red Bull Aki Ajo, José Antonio Rueda, se hizo con otra victoria después de una última vuelta donde ha aprovechado un roce entre Joel Kelso y David Muñoz, quienes han sido segundo y tercero.