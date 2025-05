Vollering gana la Vuelta femenina como dominadora del ciclismo mundial

Demi Vollering ha demostrado este sábado en lo alto de Cotobello, final de la tercera edición de la Vuelta femenina, que la etiqueta de estrella mundial no la regalan como si fuera un cromo. Hay que ganarse tal distinción y, hoy por hoy, no hay corredora que la pueda igualar. Era la principal favorita, volverá a serlo en menos de un mes en la Volta y luego tratará de que en el Tour no se le tuerzan las cosas como el año pasado por culpa de una caída para llevarse la victoria por segunda vez en su carrera deportiva. En 2024 se le escapó la ronda francesa por apenas 4 segundos.

Finalizó una ronda española marcada por la contrarreloj por equipos inicial disputada en las calles de Barcelona, por el paso catalán de la carrera, que luego se fue a Aragón, Castilla-León y Asturias. Han sido siete etapas, quizá corto recorrido para unas mujeres que están preparadas para mayores desafíos, pero las fechas disponibles son las que hay, con el peaje de coincidir con el inicio del Giro en las dos etapas finales y, sobre todo, tener que cambiar el horario de llegada, de las 17 horas a las 2 de la tarde, con el lío que esto supone siempre para los que tratan de seguir la prueba por televisión. Pero no había otra.

Acabó una Vuelta marcada por el dominio de Vollering que ganó las dos etapas de montaña que decidieron la carrera. En las Lagunas de Neila actuó a tres kilómetros de la cima y en Cotobello lanzó un primer ataque a 1.500 metros y el definitivo cuando quedaban 820 para que finalizara la carrera en Asturias.

Tuvo el espacio suficiente para ganar en solitario seguida por las otras dos corredoras que ocuparon las otras dos plazas del podio. Fue segunda la ciclista suiza Marlen Reusser, del conjunto Movistar, y tercera Anna van der Breggen en su primera ronda por etapas de una semana después de regresar al pelotón tras tres años de inactividad.

Ganadora en 2023

Vollering ya ganó el año pasado y en 2023 quedó segunda a sólo nueve segundos de la mujer que la precedió como dominadora del ciclismo mundial, la también neerlandesa ya retirada, Annemike van Vleuten. En 2023 ellas dos también ocuparon las dos primeras plazas en la primera edición del nuevo Tour, aunque Vollering se tuvo que conformar con la segunda plaza, a 3.48 minutos de su compatriota.

Desde entonces, Vollering, con 28 años, sólo ha hecho que ir creciendo en el ciclismo hasta convertirse en la dominadora absoluta en grandes vueltas. Si no se cae en el Tour del año pasado lo gana, con polémica hacia su exequipo, el SD Worx, que no la protegió lo suficiente. Ella y Lotte Kopecky son las grandes estrellas del ciclismo mundial.

La clasificación final. / UNIPUBLIC

Esta temporada se incorporó al conjunto francés del FDJ. Como las grandes estrellas se llevó a las dos marcas deportivas que la patrocinan: el fabricante de bicicletas Specialized y la firma de ropa deportiva Nike, que por cierto regreso al ciclismo de la mano de Vollering después de salir de este deporte con la caída de Lance Armstrong, al que siempre habían apadrinado.

Vollering vive en su casa de los Alpes suizos en compañía de su pareja y a la vez mánager, el excorredor neerlandés Jan de Voogd, y con un perrito. Allí es donde prepara las carreras, con la importancia que le da a la concentración mental y al yoga para llegar a las citas deportivas perfectamente mentalizada para ganarlas.

Vollering con sus compañeros del FDJ conduce al pelotón de la Vuelta. / UNIPUBLIC

En la Vuelta no tuvo rival. Dejó que otra compatriota con la categoría de figura, Marianne Vos, se exhibiera en las etapas llanas y ganase el jersey verde de la regularidad. Las neerlandesas siempre son las más distinguidas en las carreras ciclistas puesto que la propia Vollering se llevó la clasificación de la montaña y Van der Breggen fue recompensada como la más combativa de la Vuelta, premio que el año pasado consiguió Mireia Benito. La corredora catalana tuvo el mal trago de tener que renunciar a la carrera cuando ya estaba preparando la contrarreloj por equipos de Barcelona.

Tampoco tuvo suerte Usoa Ostolaza. La campeona de España se vio implicada en una caída cuando el pelotón se disponía a afrontar la subida final a Cotobello. Perdió contacto con la cabeza de carrera y al final se vio desplazada de la octava a la 12ª posición de una general donde Mavi García acabó en el puesto 18.