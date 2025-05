El Real Murcia, a poner nervioso al líder Ceuta

Dicen que mientras hay vida, hay esperanza, y a eso se agarra un Real Murcia que sabe que matemáticamente el liderato es una quimera, pero que quiere creer en los milagros. Y, después de dos victorias que no han permitido recortar en la clasificación, los granas deben seguir intentándolo este fin de semana. La diferencia, que en esta ocasión los murcianistas jugarán primero. Lo harán esta misma tarde, en Nueva Condomina frente al Antequera, por lo que dé ganar, dormirían a un punto de un Ceuta que el domingo afrontaría su partido en Fuenlabrada más exigido que nunca.

Pero para exigir al líder, un líder que acumula 22 jornadas sin perder y que tiene cuatro puntos de ventaja sobre el segundo -cinco si tenemos en cuenta que el Murcia tiene el golaveraje perdido-, los de Fran Fernández tienen que resolver primero un partido complicado en Nueva Condomina. Es verdad que los granas han logrado mejorar sus registros en casa, pero también es verdad que hasta el momento siguen sin ser totalmente fiables ante los rivales de cabeza, y el Antequera, cuarto con 54 puntos, ya les superó claramente en la primera vuelta.

Con mucho en juego

No solo habrá tres puntos en juego sobre el césped. Habrá mucho más. Porque el encuentro de esta tarde es un auténtico examen. Un examen que va más allá de mirar al liderato o no. Y es que, teniendo en cuenta que recortar cinco puntos en tres jornadas no es sencilló, los murcianistas también deben de pensar en el play off, y en esa fase de ascenso se encontrarán rivales parecidos al de hoy, de ahí la importancia de ver si los granas son capaces de competir de tú a tú a los malagueños, y más después de la pésima imagen ofrecida contra el Villarreal B y frente al Intercity, donde la victoria no tapó el mal juego desplegado por los de Fran Fernández.

Dijo ayer el técnico que hay margen de mejora, una frase que viene repitiendo de septiembre, y que, a un mes del final, todavía no se ha hecho realidad. Porque el Real Murcia en vez de mejorar, empeora por semanas. Veremos que ocurre hoy y cuáles son las novedades en el once, un once con posiciones indefinidas, especialmente en el centro del campo, donde no hay nadie que sepa agitar al equipo.

Posiblemente vuelva a la titularidad Yriarte. La duda está en si le acompañará Moha o Palmberg. Otra opción es que los tres compartieran espacio, aunque en este caso el sacrificado sería Juan Carlos Real. La otra duda está en la banda izquierda. Con Davo desperdiciando todas las oportunidades que tiene, Loren Burón podría ser una alternativa, dado que Toral, por razones que se desconocen, está siendo completamente ignorado por el técnico murcianista en estas últimas jornadas.

Donde no hay dudas en el ataque. Flakus es de los pocos que pone en aprietos a las defensas rivales, y el Real Murcia necesita sus goles más que nunca.

"Hay que tener más ilusión"

Está el Real Murcia en un buen momento en cuanto a resultados. Solo han encajado una derrota los granas en las últimas ocho jornadas. Sin embargo, en el murcianismo hay cierto sabor agridulce cuando miran la clasificación y ven al Ceuta líder con cuatro puntos más. Además, en los últimos partidos la imagen ofrecida por el equipo no ha sido buena, y eso ha empañado las victorias. Y esas exigencias no gustan a Fran Fernández, quien se muestra disconforme de que no se valoren los números de su equipo. Ya en intervenciones anteriores, hablaba en la necesidad de disfrutar de lo que se está haciendo, y ayer fue un paso más. «Creo que tenemos que tener muchísima más ilusión todos, todos ahora mismo», pidiendo que se reconozca «lo que se está haciendo bien también» y lamentando que solo se pone «el foco en lo negativo». «Creo que el equipo, en momentos de dificultad, está compitiendo muy bien, está sacando carácter y personalidad. Se están dejando los chavales del alma», insistía, llegando a hablar de «margen de mejora», pese a que solo quedan tres jornadas más el play off. «Esa ilusión hay que transmitirla entre todos. Y creo que es ese momento».

Y esa mejora en la que sigue confiando Fran Fernández tiene que llegar especialmente en el centro del campo. «No hemos tenido continuidad y es difícil tener continuidad por las diferentes situaciones que se están dando. Por ejemplo, la sanción a Isi es desmedida. Por el tema del estado de forma. Pero yo confío en nuestros jugadores".