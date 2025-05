El Real Murcia ahoga sus esperanzas de campeonar con un empate frente al Antequera (0-0)

No se había puesto el Real Murcia las cosas fáciles. Tenía que remontar cuatro puntos el cuadro grana cuando solo faltan tres jornadas. Solo le quedaba apretar y esperar. Por eso ganar al Antequera era una obligación. Todo lo que no fuera ganar era ponerle la alfombra roja al Ceuta. Y esto último es lo que parece que finalmente va a acabar ocurriendo. No hizo los deberes este sábado el Real Murcia. Solo empataron los murcianistas en Nueva Condomina. Y ese 0-0 hace que este domingo, si el Ceuta gana al Fuenlabrada, el primer puesto ya tenga un dueño definitivo.

La suerte de jornadas anteriores esta vez no apareció. Mejoró su juego el Real Murcia, intentó ser protagonista el conjunto grana sabedor de que ganar era la única posibilidad. Apenas sufrió atras, pasando desapercibido incluso Gazzaniga, pero su empuje tampoco fue suficiente. Faltó mucho más remate, faltó mucha más presencia en el área rival. La tuvo Flakus antes del descanso, aunque el meta Larios amargó la noche al esloveno; e incluso se pidió un penalti en los primeros minutos por un empujón a Alcaina. Sin embargo, pese a que todo parecía indicar que la segunda parte significaría el arreón definitivo, durante muchos minutos, los de Fran Fernández vieron cómo el reloj corría y nada sucedía. Luego lo intentaron a la épica, en unos minutos finales en los que incluso Gazzaniga subía a rematar un córner, pero ya nada sucedió. El 0-0 no se movió y el Real Murcia prácticamente ahoga sus esperanzas de alcanzar el primer puesto.

Con dos delanteros

Cuando ya no hay margen de error, Fran Fernández se envalentona. Lo hizo en su momento más delicado de la temporada, cuando llegaba al partido ante el Fuenlabrada sintiendo el peso de la guillotina sobre su cabeza; y lo hizo este sábado, cuando la liga se acaba y el sueño de remontada se agota.

Había que ganar al Antequera para meter un poco de presión al Ceuta, que juega este domingo y que está acomodado en la primera posición con sus cuatro puntos de renta sobre los granas. Y había que ganar al Antequera porque el Ibiza había sumado tres contra el Alcorcón, apretando la batalla por el segundo puesto.

Y como había que ganar sí o sí, Fran Fernández sorprendió metiendo a dos delanteros en el once. Ahí estaba Flakus, indiscutible, y ahí estaba Alcaina, ganándole esta vez la partida a Pedro Benito. Davo y Loren Burón completaban la apuesta ofensiva de un Real Murcia del que se caían Juan Carlos Real y Moha, apareciendo en el centro del campo Yriarte con Palmberg.

Como siempre, no empezó bien el partido el Real Murcia. A los diez minutos era el Antequera el que tímidamente más había mirado arriba. Pero, por una vez, los granas fueron capaces de dejar atrás su tonalidad gris para llevar la iniciativa. Apoyados por David Vicente, que siempre es una opción a tener en cuenta por banda, poco a poco se empezó a llegar al área de Larios, anulando a un Antequera que a partir del minuto 20 apenas fue capaz de meter en aprietos a los defensas murcianistas.

Paso adelante

Pidieron penalti los de casa por un agarrón a Alcaina dentro del área (12') y fue el deportivista el primero en probarse con un remate cruzado que se marchó por poco. Desacertados en las jugadas a balón parado, y eso que acumularon una buena cantidad de saques de esquina, el dominio no acababa de ser definitivo. A diferencia de otras jornadas, cuando el Real Murcia de verdad quiso, faltó pegada. Le falta chispa a Loren Burón y le cuesta entrar a Davo, aunque éste último fue capaz de meter un balón a Flakus que pudo cambiar el devenir del encuentro de no ser porque el esloveno no estuvo tan matador como otras veces, permitiendo a Larios ganarle la partida (40').

Parecía que el Real Murcia iba a subir la marcha tras el descanso. Así lo indicaba la jugada individual que se marcaba Loren Burón, pese a que su disparo no fue entre los tres palos. Pero nada más lejos de la realidad. Tras el descanso, el partido entró en el escenario que menos interesaba al Real Murcia. Aunque no sufrían los granas, su protagonismo arriba fue desapareciendo, igualándose las fuerzas, lo que daba ventaja a un Antequera que se sentía cómodo con el empate.

Moha y Real, al campo

LLegados al sesenta intentó Fran Fernández agitar un poco el árbol. Eliminaba de la partida a Alcaina y Palmberg para apostar por Moha y Juan Carlos Real. Posteriormente se vio obligado a hacer un tercer cambio al no poder continuar Saveljich tras recibir un golpe en la cabeza en choque con Juanmi Carrión.

No conseguía el Real Murcia llegar al área de Larios, y cuando lo hizo, el colegiado señaló fuera de juego en una acción de Flakus, aunque el meta visitante ya se había encargado de despejar dudas sacándosela de nuevo al esloveno.

A falta de quince minutos para el final agotaba los cambios Fran Fernández. Kenneth Soler entraba en lugar de Davo, mientras que Pedro León ocupaba el sitio de Loren Burón.

Lo que peor le podía pasar al Real Murcia era desesperarse, y por momentos los jugadores granas se desmoralizaban viendo cómo corría el reloj y cómo eran incapaces de encontrar el camino del gol. Apenas dos disparos lejanos y que no hicieron ningún daño a los malagueños consiguieron en ese tramo los murcianistas, desactivados completamente en ataque.

Buscando la épica

Solo le quedaba insistir a los granas. Con los andaluces firmando el 0-0, el Real Murcia, sabedor de que había que ganar, tenía que continuar metiendo balones al área, a la espera de algún fallo de una defensa que hasta ese momento firmaba un partido perfecto.

Quedaba la épica. Y a ello se agarró el Real Murcia. Con balones colgados, con saques de esquina, de todos los colores intentó el Real Murcia encontrar un boquete en la defensa visitante, pero ni con Gazzaniga subiendo al remate cuando el 94 ya avisaba del final fue suficiente. Empate que ahoga las esperanzas de ascenso directo, empate que este domingo permitirá al Ceuta campeonar si vence en su partido ante el Fuenlabrada.