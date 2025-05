Pablo Ramírez lidera al Jimbee que vence y asegura la quinta plaza

El Jimbee Cartagena aseguró la quinta plaza. Tenía que ganar para hacerlo, sin tener que mirar a otros resultados, y lo hizo. Victoria por 1-3 ante Córdoba, gracias a los goles de Pablo Ramírez por partida doble y Gon Castejón. El Jimbee volvió con una sonrisa de su aventura europea en Le Mans y lo demostró en Córdoba. Partido muy serio; el chip había que cambiarlo y activar el modo liguero, y lo hizo a la perfección el cuadro rojiblanco.

Duda no pudo contar con los tocados Mouhoudine y Cortés, que no viajaron a Córdoba, pero teniendo a Pablo Ramírez y Chemi en tu plantilla, cualquier equipo es candidato a todo y más en un deporte que se decide en play off y que los títulos se ganan en detalles tras partidos a vida o muerte. Tener a uno de los mejores porteros del mundo y a uno de los mejores pivots del mundo hace que la vida sea mucho más sencilla. El guardameta mazarronero no hizo su mejor actuación como jugador del Jimbee, pero realizó dos intervenciones, una con 0-0 y otra 0-1 que evitó el gol cordobés que resultó clave para que el choque fuera cuesta abajo y sin contratiempos para el conjunto portuario. Eso sí, el gran protagonista del partido fue Pablo Ramírez, el malagueño que anotó el 0-1 y el 0-3; hizo un choque colosal. Dos auténticos golazos donde se vio la enorme calidad del jugador andaluz. El primero llegó tras hacerle un caño a su defensor y regatear al guardameta Fabio para empujarla a placer. Una auténtica maravilla. El tercero no fue tan llamativo, pero el chut cruzado que hizo con pierna izquierda, imposible para el portero local, demostraba de nuevo la calidad que tiene.

Córdoba 1-3 Jimbee Cartagena / Prensa Córdoba

Entre medias de ambos goles, llegó el 0-2. Y ese tanto hay que apuntárselo a Gon Castejón porque fue el que marcó, pero también se lo merece Duda. El técnico volvió a sacar a relucir su pizarra en una jugada a balón parado. Mellado amagó, Darío Gil sacó y vio a Gon Castejón y el ‘17’ de primeras, sin marca, anotó el segundo tanto del encuentro que lo encarrilaba antes del descanso.

Reacción tímida de Córdoba

El Córdoba tuvo la mejor actitud posible y lo estuvo intentando durante todo el choque. No encontraba los agujeros entre la defensa cartagenera, que volvió a demostrar ser un valor seguro. Tan solo consiguió marcar un gol, el que anotó Arnaldo Báez en una buena acción. Fue una acción aislada y que tampoco le hizo dudar a los de Duda, que realizaron un partido muy serio.

No fue el partido más brillante, tampoco fue el choque más divertido ni llamativo de los portuarios, pero es un partido que da mucha confianza de cara a los play off por el título. El Jimbee Cartagena ha demostrado que está preparado para los choques a cara o cruz; está listo para los partidos decisivos.