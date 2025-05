El Odilo se relaja en Cantabria y se enfrentará al Betis en los play off

Como en casa en ningún sitio. El Alega Cantabria volvió a casa y recuperó sus mejores sensaciones. Los de Torrelavega recuperaron sus mejores sensaciones. Los cántabros dominaron de principio a fin al Odilo Cartagena sumando una victoria más en Primera FEB (84-69), una de ellas más en casa. Un triunfo, además, que no sirve para nada ni para los norteños ni para los cartageneros, que se enfrentarán en el play off de cuartos de final al Real Betis al mejor de cinco partidos.

La diferencia final fue el reflejo de un Aleaga desatado en ataque, en trance como en semanas atrás, y un Odilo abatido, incapaz de mantener la intensidad en los cuarenta minutos del partido. El parcial en el primer cuarto fue nefasto. Inabarcable. Un recital local para levantar los ánimos de una hinchada local más acostumbrada a los malos resultado de una temporada nefasta.

Atencia fue el mejor del encuentro. El jugador cántabro dio un recital en la dirección repartido mil asistencias. Y también estuvo acertado de cara a canasta, sumando más de diez puntos. Una gran noche del español, bien secundado por Bulic, autor de más de 1º puntos con un inmaculado porcentaje en el tiro. Hundt, Bediako y Jhonson Jr se unieron a la fiesta con el partido ya decidido.

En el Odilo Cartagena el más destacado fue Hermanson, que terminó con 15 puntos. Los de Jordi Juste se quedaron en un 40% en tiros de campo y solo 25 puntos en los primeros veinte minutos del encuentro. Una de las imágenes del encuentro la protagonizó Jordi Juste en un tiempo muerto. El técnico albinegro abroncó a sus jugadores cuando el marcador ya estaba decantando a favor de los locales. “¿Qué estáis haciendo? Tenéis un minuto, sino todos al banquillo”.

Tras el paso por vestuarios, el Odilo tomó aire al marcador gracias a tres perdidas en menos de dos minutos de los cántabros. Tiempo muerto local y los cartageneros reaccionaron con triples de Hermanson y Gil, a los que los locales reaccionaron, manteniendo la ventaja en el marcador.

Ahora el que paraba el partido era el técnico norteño y el Odilo despertó de nuevo. Alberto Martín cometió la tercera falta y Blat tuvo minutos de base, pues no había otro en la rotación. Un parcial local impulso a los de Lolo, que llegaron a mantener la ventaja por encima de los veinte puntos en muchos momentos del encuentro.

En el último cuarto, el cuadro portuario salió realmente enchufado y llegaron a reducir la diferencia a quince puntos. Los locales no se descompusieron y volvieron al partido situando la diferencia en una cómoda ventaja. Con una gran diferencia, se entró en los últimos minutos del encuentro. Triple de Atencia por un lado, de Bulic por otro y de Hundt para rematar. Así se dio un partido que no dio para más. El equipo visitante dio una pésima imagen, aunque siguió mostrando su baloncesto de rachas y sus problemas defensivos. Jordi Juste esta semana tendrá más tiempo para trabajar y tratar de solucionar algunos de estos agujeros.

Aún así, hay mucho que celebrar pues si a algún aficionado cartagenero le hubieran preguntado la posición final de su equipo, no lo hubieran acertado. El Odilo Cartagena no descasará y tendrá la oportunidad de jugar por ascender a la máxima categoría del baloncesto español. Un acontecimiento que no se ha vivido nunca al otro lado del puerto de la cadena. Un hito importantísimo en la historia del deporte cartagenero. Así que toca disfrutar de la hazaña y no meter presión a un equipo que ha superado todas las expectativas creadas a principio de temporada.