Un FC Cartagena convertido en el juez de la salvación

Todo está decidido para el Fútbol Club Cartagena, pero aún puede tener el conjunto del Cartagonova una importante influencia en la tabla clasificatoria de Segunda División. Tres semanas después de certificar su descenso a Primera RFEF, se mide el equipo albinegro a un Real Zaragoza (21.00, Movistar+) que atraviesa su peor momento en muchos años. Pelea el cuadro maño por no caer al descenso y los tres puntos que se disputan en La Romareda se antojan vitales para la salvación.

Cierra el conjunto cartagenero una semana convulsa con su encuentro en Zaragoza. Una semana en la que la plantilla recibió la visita de la AFE, con su presidente David Aganzo a la cabeza, motivada por los impagos del club a sus jugadores. Adeuda la entidad más de dos mensualidades a un gran grupo de futbolistas y la asociación que preserva sus derechos acudió a mediar en el conflicto y tranquilizar al grupo. Los jugadores cobrarán del club o protegidos por el organismo, pero si no resuelve el Cartagena la situación antes del 31 de julio recibirá un descenso administrativo a Segunda RFEF.

Aunque la entidad presidida por Paco Belmonte se ha mostrado predispuesta a colaborar y solventar las diferencias en los próximos días, el ambiente se ha enrarecido. Preguntado por esta cuestión, Guillermo Fernández Romo volvió a mostrarse demasiado tibio: «Estamos en una situación intermedia y apoyamos a todas las partes», dijo antes de añadir que no estuvo en la reunión y tampoco parece preocupado: «La AFE habla con sus jugadores. No sé lo que hablaron ni les he preguntado. Ellos están bien desde lo emocional», afirmó el entrenador.

El ambiente sigue turbio en el vestuario a pesar del último partido que trajo la primera victoria del equipo en cinco meses. El propio Romo manifiesta que «puedes tener una pizca de satisfacción, pero es minúsculo». Vencieron los cartageneros al Racing de Santander y se entrometieron en la batalla por el ascenso a Primera de manera sorpresiva. Ahora pueden hacer lo mismo, pero en la zona baja de la tabla.

El Real Zaragoza, rival de los albinegros esta noche, lleva varios años estancado en la mitad de la tabla de Segunda División. Han coqueteado los maños con el descenso y este curso han visto las orejas al lobo, llegando a situarse a un único punto de la zona roja. La llegada de Gabriel Fernández ‘Gabi’ a finales de marzo ha reconducido la situación.

Ahora con 45 puntos, está a cinco del Eldense y puede dar un paso de gigante ganando al Cartagena frente a su afición. Una afición que, según Romo, ejerce mucha «presión social» sobre el equipo. «A nadie se le puede olvidar que es el Real Zaragoza», afirmó en la previa.

Romo tendrá las bajas conocidas de Kiko Olivas, Gastón Valles y Luis Muñoz, mientras que Gabi pierde a Keidi Bare por una lesión en el sóleo y tiene en duda a Kevin Arriaga. Se esperan en los dos equipos onces muy similares a los que consiguieron la victoria en la jornada anterior. Arbitra Sánchez Villalobos.