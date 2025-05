ElPozo Murcia se juega la vida en Burela

ElPozo Murcia encara la recta final de la temporada con mucho en juego. El conjunto murciano se encuentra séptimo en la tabla y debe asegurar el play off a falta de dos citas. La primera de ellas, esta tarde ante un Burela (19.30, FEF TV), que se juega la salvación.

La temporada de los murcianos está siendo para el olvido. Después de haber firmado el mejor arranque del club en los últimos años, llegó el declive, perdiendo 3 títulos, llegando a sumar 2 meses sin ganar, y acabar en la séptima posición con el play off en peligro: tiene 39 puntos el cuadro murciano y le siguen de cerca Xota con 38 e Industrias, con 37 .

Las lesiones no han acompañado a los murcianos, sumado al corto plantel que tienen, ha provocado el desgaste físico de muchos jugadores para este tramo final. El técnico cordobés no podrá contar con Rafa Santos, que ha entrado en la recta final de su recuperación, y tampoco lo hará con dos jugadores que se perderán lo que queda de campaña: David Álvarez, con un esguince lateral interno y meniscopatía en su rodilla derecha; y Edu Sousa, con una fascia plantar en su pie izquierdo.

Juanjo, el portero de 39 años va a tener que asumir la responsabilidad total del arco murciano en lo que queda de temporada. «Fue algo que no esperábamos, pero nos va a hacer ser más fuertes», dijo el entrenador de ElPozo Murcia.

Uno de los mayores problemas de los murcianos es su efectividad de cara a portería. Es cierto que ante rivales menores como Tudela, Noia o Sala 10, el equipo ha podido golear. Pero ante equipos de zona media y alta, le ha costado más. En un hipotético play off, Josan deberá corregir esta faceta del conjunto del Palacio.

El rival de los murcianos para el encuentro de esta tarde, el Burela, se juega permanecer un año más en la Primera División de Fútbol Sala. El conjunto gallego está salvado de momento, pero tiene a sus vecinos, Noia Portus, muy cerquita. A falta de dos fechas para acabar la fase regular, Burela tiene que asegurar 3 puntos para salvar la categoría. n