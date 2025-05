El UCAM repesca a Falk para la recta final de la temporada

El UCAM Murcia CB ha movido ficha y ha repescado al sueco Wilhelm Falk, quien estaba cedido en un equipo de Segunda FEB, para reforzar la plantilla y los entrenamientos en la recta final de la temporada ante la baja de Howard Sant-Roos y los problemas físicos de Simon Birgander y Kaiser Gates. Según adelantó Onda Regional, el escolta será dado de alta, algo que confirmó el propio entrenador, Sito Alonso, en rueda de prensa.

Falk fue cedido el pasado verano por el club universitario al Menorca, de Primera FEB, pero el pasado mes de febrero se marchó al Sol Gironés Bisbal, de una categoría inferior. “Falk es de los nuestros, no necesita nada para estar en nuestro equipo. En el momento que viene ya demuestra que es de los nuestros. Ha visto todos los partidos y sabe dónde viene y a qué viene. Este tipo de gente es de los nuestros y Falk es súper de los nuestros. Siempre que pueda, lo quiero en mi equipo en mi equipo. Lo importante es generar un proyecto donde todos estén identificados y Will es un ejemplo”, reflexionó el madrileño al confirmar la llegada del sueco.

Kaiser Gates, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Morabanc Andorra. / Israel Sánchez

Además, dejó en el aire el concurso de Kaiser Gates y Simon Birgander -el primero se ha perdido los dos últimos partidos y el pívot sueco el de Lleida-, aunque se mostró optimista: “Yo tengo confianza en que sí van a estar. El cuerpo médico y ellos están haciendo un esfuerzo para ayudarnos el domingo, pero aún es pronto para saber si estarán”, comentó.

Alonso se negó a hacer cuentas y a valorar las posibilidades, pocas en estos momentos, que tiene el equipo de meterse en el play off. Sin duda, ganar este domingo al Manresa es básico, pero el técnico recalcó que “mi carácter no cambia en función de lo que haga el equipo el fin de semana. Ni alzo más la cabeza cuando ganamos de 20 al Joventut ni la bajo cuando perdemos en Lleida; mi carácter el lunes es el mismo. No hay que hacer ningún tipo de cuentas, no puedes hacer ningún tipo de cálculo. No sabemos quién va a ganar todos los partidos. Si los jugadores han hecho cuentas, ya han perdido medio partido en Lleida. Yo no sé si vamos a llegar al play off, no me importa, me importa la manera en la que vamos a ejecutar estos partidos”, indicó.

Además, considera que el Baxi Manresa, pese a que ha salido de los puestos de play off y ha perdido en las últimas jornadas contra el Granada y el Breogán, no se encuentre en buen momento: “Manresa no viene en ninguna mala dinámica. Ha perdido contra el Granada, que lucha hasta la extenuación y en todas las pistas que ha jugado ha tenido opción de ganar. También es muy difícil ganar al Breogán cuando mete lo que metió el otro día. No es una mala dinámica, es una realidad de la competición. Hacen muchas cosas bien y por eso han estado en play off. Lo que tenemos que hacer es dar el máximo nivel en cada acción del partido y saber que es un rival que estuvimos a punto de ganar allí, contra los que tenemos muchas ganas de jugar. Vamos a ver primero con los jugadores que llegamos para ver qué plan de partido planteamos”, comentó.

La baja de Howard Sant-Roos provoca que el equipo se quede con dos bases, Ludde Hakanson y Dani García. Sito Alonso dijo al respecto que “hay gente que tiene que dar un paso adelante, pero lo que pienso es que los jugadores tienen que dar siempre el mayor nivel en cualquier momento. Lo más importante de los resortes de emergencias que tiene el equipo es que Hakason, Dani García y Radebaugh pueden jugar en el puesto de base, e incluso Dylan Ennis si es necesario. No es un problema para mí, otra cosa es que lo olvidemos, solo me valgo de los que tengo en el equipo. Si faltan los tres (Sant-Roos, Birgander y Gates) me va a dar igual porque lo único que quiero es que seamos súper competitivos. Son cosas que yo las miro desde el punto de vista positivo”, opinó.

La posible marcha de Fabián Flores

También valoró que el pívot Fabián Flores, cedido en La Salud Archena, se pueda ir la próxima temporada a la NCAA, aunque no entró en muchos detalles. “Solo puedo decir que no estoy contento de cómo he llevado la cesión de Fabián Flores. No la he llevado a la manera que yo quería. Yo he estado en equipos vinculados como el Monzón y el Prat. Creo que podría haber sido mejor, ni por Archena ni por nosotros. En cuanto a su futuro, él puede elegir su futuro. Hay jugadores que tienen ofertas del baloncesto universitario estadounidense que son irrechazables por el dinero que les ofrecen. Veremos cuando acabe la temporada qué hace Fabián, pero sí tengo claro que el club se lo ha dado todo”, concluyó.