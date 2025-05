Tres reencuentros en un UCAM-Manresa con Europa en juego

Hay mucho en juego en el UCAM Murcia CB-Baxi Manresa del domingo en el Palacio de los Deportes (18:30 horas, Movistar). Aunque ya las posibilidades del equipo universitario de clasificarse para los play off se han reducido de forma considerable, está el alcance la novena plaza que ostenta actualmente el próximo rival, y podría estar en juego también una plaza en la Basketball Champions League de la próxima temporada.

Será un partido también de reencuentros, en concreto tres, dos por parte de los locales y uno en los visitantes. Justo en el partido donde Dani García tendrá que asumir más protagonismo por la baja de Howard Sant-Roos, el base de Mataró se enfrentará al equipo donde se formó y jugó hasta el pasado verano. Fue en julio de 2017, después de pasar por el UE Mataró y el Básquet L’Hospitalet, con este último en LEB Plata, cuando llegó a Manresa, aunque estuvo cedido en el Martorell, Peñas Huesca en dos ocasiones y Básquet Girona, para en enero de 2021 regresar definitivamente al club propietario de sus derechos para ya quedarse hasta que el verano pasado aceptó la oferta del UCAM Murcia por dos temporadas más una opcional.

Dani García, que está viviendo una temporada complicada en Murcia por la falta de continuidad, tiene en esta recta final una ocasión para ganar protagonismo. Solo ha jugado 15 partidos, con promedios de 8:05 minutos, 1,7 puntos y 1,2 asistencias. Conoce muy bien a Dani Pérez, el base del Manresa junto al que creció y al que le tocará defender en esta ocasión.

Con el rival regresa Emanuel Cate, quien jugó durante cuatro campañas en el UCAM Murcia. Llegó en la temporada 2018-2019 después de destacar en la LEB Oro. El equipo necesitaba cupos y captó a este rumano criado en el Real Madrid que antes también estuvo en el Real Betis. Tras acabar su contrato en 2022 y no renovar después de un curso gris, regresó a su país para jugar en el Cluj-Napoca. Pero el pasado verano recibió la llamada del Baxi Manresa, un equipo donde ha tenido protagonismo como segundo ‘cinco’ y con el que ha jugado todos los partidos de liga, con promedios de 16:50 minutos, 6,8 puntos y 4,6 rebotes. Como coincidencia, en su última campaña en el UCAM estuvo 505 minutos en pista, los mismos que ya acumula en el presente curso con los vallesanos.

El protagonista del tercer reencuentro es Diego Ocampo. En Murcia, en la temporada 2014-2015, tuvo la primera oportunidad en un banquillo de ACB como entrenador jefe. Marcó en ese momento el récord de 17 victorias en una misma campaña. El equipo llegó a la octava jornada con un balance de 5 triunfos y 3 derrotas. Sin embargo, no siguió porque el club apostó por Fotis Katsikaris para la 2015-2016. El gallego firmó entonces por el Estudiantes, aunque solo estuvo 16 partidos en el banquillo, y después estuvo dos campañas y media en el Joventut. Bajó a LEB Oro en 2018 para dirigir al Manresa, pero no llegó a concluir esa etapa y su siguiente experiencia en ACB fue en 2020 en Zaragoza, aunque solo estuvo ocho partidos. El pasado verano, después de rozar el ascenso con el Tizona Burgos, recibió la llamada del Manresa para sustituir a Pedro Martínez, un reto importante por los hitos del catalán en el club. Apostó por él Xevi Pujol, el director deportivo, pero de primeras su incorporación no fue bien acogida en el entorno de la entidad. Sin embargo, la temporada que ha firmado el Manresa hasta el momento es notable, puesto que jugó la Copa del Rey y hasta la pasada jornada ocupó puestos de play off.

El Valencia mira a la BCL

La participación el próximo curso en la Basketball Champions League del equipo murciano está en el aire. La FIBA está tratando de captar a dos clubes españoles que participan en la Eurocup (Joventut de Badalona y Dreamland Gran Canaria) y el Alba Berlín alemán estará en la BCL 2025-2026. Un camino que podría seguir el Valencia Basket, ya que según ha trascendido en diversos medios, el cuadro taronja también se plantearía esta opción. Lo que complicaría la presencia del UCAM, independientemente de su posición final.