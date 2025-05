El Real Murcia, a por un cierre perfecto ante sus aficionados

Mientras que las matemáticas no digan lo contrario, el Real Murcia pelea en estas tres últimas por hacerse con un primer puesto que otorga el ascenso directo a Segunda División. Cierto es que conforme avanza el calendario, las probabilidades de asaltar la primera plaza disminuyen debido a un Ceuta que no afloja tras encadenar 22 semanas sin perder. No obstante, el conjunto grana tiene la posibilidad de meter presión al equipo caballa este fin de semana al disputar su partido un día antes. Deberá superar mañana en Nueva Condomina (20.00 horas, FEF.TV) a un Antequera que también está instalado en la zona de play off, y un triunfo permitirá a la plantilla de Fran Fernández igualar sus números en casa de las dos anteriores temporadas en la tercera categoría.

Cierto es que uno de los objetivos marcados por el Real Murcia a principios de curso está lejos de cumplirse, el de ser un equipo mucho más sólido y regular ante su público, pero tiene en su mano mejorar los números de las dos anteriores temporadas. Aún ganando sus dos últimos encuentros ante el Antequera este sábado y en la última jornada frente al Algeciras, los granas no pasarán de la media tabla en puntos obtenidos como local. Sin embargo, sí que acabará con más rédito que en sus dos anteriores campañas.

De hecho, si es capaz de vencer al Antequera, en una cita clave tanto para seguir creyendo en el ascenso directo como defender la segunda plaza y obtener así un mejor camino en el play off, igualará la cifra conseguida por las plantillas dirigidas tanto por Mario Simón como por Pablo Alfaro.

Y es que en la temporada 2022-2023, el Real Murcia fue el décimo equipo como local de su grupo con 29 puntos obtenidos tras 7 victorias, 8 empates y cuatro derrotas. La misma cifra conseguida el siguiente curso, que comenzó con Gustavo Munúa al frente del banquillo y que acabó Pablo Alfaro tras su llegada a principios de noviembre de 2023. El conjunto grana finalizó el pasado ejercicio en la duodécima posición como local tras firmar un bagaje de 8 victorias, 5 empates y seis derrotas. Unos números que también hicieron un total de 29 puntos en Nueva Condomina la pasada temporada.

En el presente curso, la plantilla de Fran Fernández cuenta con 26 puntos en su casillero a falta de dos jornadas para el desenlace. Un triunfo ante el Antequera le permitiría igualar sus dos anteriores marcas, y sumar ante el Algeciras supondría superarla para alcanzar por primera vez en tres años la treintena de puntos como local de 57 posibles.

El Real Murcia cuenta con 7 victorias en casa esta campaña, las mismas que logró con Mario Simón, y una menos que el año pasado, pero los cinco empates, y especialmente las cinco derrotas, es lo que verdaderamente le ha lastrado. De hecho, el equipo murcianista es el que más puntos se ha dejado en casa de los primeros clasificados, y también el que más partido ha perdido en su feudo.

El Ceuta, actual líder, solo ha perdido dos partidos como local, y el Mérida uno, precisamente la victoria que consiguió el Real Murcia en el estadio El Romano. El Antequera, rival de mañana en Nueva Condomina, y el Ibiza también han flojeado antes sus aficionados, sin embargo, también han perdido menos partidos que los murcianistas, siendo tres derrotas para los malagueños y cuatro para los baleares.

Por eso, terminar con buenas sensaciones la fase regular, en caso de no poder hacerse con el primer puesto, permitirá a los granas ganar confianza en su estadio para un hipotético play off, donde deberá superar dos eliminatorias pasando por su estadio en busca del ascenso.

Un rival que ya sabe lo que es ganar en Murcia

Hablar del Antequera como rival no supone un alivio para el Real Murcia en las dos últimas temporadas. Y es que en los últimos tres enfrentamientos, tras el ascenso logrado a Primera Federación por el conjunto malagueño, los granas tan solo han sido capaces de imponerse en una ocasión. El Antequera llega mañana a un estadio a un estadio que ya conquistó en diciembre de 2023, cuando se impuso por 1-2 con los goles de Loren Burón, actual jugador grana, y Luismi.

En la segunda vuelta, el equipo grana le devolvió la jugada al vencer por 0-2 en la jornada 36, la misma que se disputa este fin de semana, con los tantos de Marc Baró, de penalti, y de Jeremy en propia meta. Sin embargo, el equipo malagueño le volvió a dar otro disgusto a los granas este mismo año. Fue a principios de enero, en el primer partido disputado en 2025, cuando rompió la racha de siete partidos sin perder con la que contaba el Real Murcia hasta entonces, con dos victorias y cinco empates.

Defendía entonces el Antequera el liderato del grupo II de Primera Federación, con 33 puntos, y una victoria de los murcianistas le hubiera permitido igualar ese registro, pero volvió a tropezar la plantilla de Fran Fernández en otro día marcado en rojo, donde no dio muestras de poder hacerle daño a su rival, y cerró la primera vuelta con ese mal sabor de boca del que intentará desquitarse mañana en un partido en el que es una incógnita hasta ahora el aspecto que presentarán las granas después de que el club murciano comunicase que los abonados deberán pasar por taquilla este sábado, a un coste de 10 euros por localidad, al establecerse el ‘Medio Día’ del club para este duelo.