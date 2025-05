Una plaza de descenso y otra de play off, en juego en la jornada final de Tercera Federación

La jornada 34 de la temporada 2024-2025 en Tercera Federación no tiene pinta de que vaya a ser recordada durante muchos años, ya que gran parte de las dudas que quedaban por resolverse ya se conocieron el pasado fin de semana. La gran noticia del pasado fin de semana fue el ascenso del Lorca Deportiva y también se confirmó el segundo descenso matemático, que, tras el ya conocido del Plus Ultra, se le unió el Alcantarilla. Eso sí, hay cuatro equipos que todavía tienen que jugarse las habichuelas y lo van a hacer este domingo día 11 de mayo a las 18:00 horas. Se trata del Atlético Pulpileño, UCAM Murcia B, Minerva y Bullense. Los dos primeros se juegan la última plaza de play off, mientras que los otros dos buscan eludir el descenso a Preferente Autonómica.

Una de las dos eliminatorias por el ascenso ya se conoce. Santomera y Molinense se van a cruzar con ventaja de campo para el cuadro de Molina de Segura. La otra semifinal tiene una duda que se resolverá este domingo. El Cieza está a la espera de si tiene que viajar a Pulpí o Sangonera La Verde en la ida de la primera ronda. El Atlético Pulpileño lo tiene en la mano, ya que para jugar la fase de ascenso le vale con ganar, empatar e incluso perdiendo si el UCAM B no logra la victoria ante el Deportivo Marítimo. Al filial universitario solo le vale con ganar y con la ayuda del Alcantarilla, venciendo en Pulpí.

La otra duda por resolver es el último puesto de descenso. La Minerva depende de sí misma para lograr la salvación. Si vence en su visita a El Palmar, hace lo mismo que el Bullense o, incluso perdiendo, si el Bullense no gana, logrará la permanencia el cuadro cartagenero. Al conjunto del noroeste solo le vale vencer a un Lorca Deportiva que ya ha ascendido y no se juega nada y que El Palmar no pierda ante la Minerva.

Cuatro duelos sin nada en juego

La jornada la completarán cuatro encuentros en los que ya no hay nada en juego. El Molinense-Muleño, que ha sido adelantado a hoy por la tarde; Imperial-Cartagena B y Santomera-Cieza que se disputarán mañana sábado por la mañana; y el Plus Ultra-Caravaca, que ha sido colocado el domingo por la mañana.