Pedro Acosta, apto para correr en Francia: «El brazo me iba a explotar»

El Gran Premio de Francia que se disputará este fin de semana volverá a contar con los cuatro pilotos de la Región que este año conforman la parrilla. Álvaro Carpe, en Moto3, y Fermín Aldeguer, en MotoGP, estaban seguros, pero la participación de los otros dos estaba en el aire. Sin embargo, la incertidumbre se esfumó ayer al lograr ambos el OK de los servicios médicos del Mundial, algo indispensable para poder subirse a la moto. Pedro Acosta, tras operarse la semana pasada del síndrome compartimental en el brazo derecho, recibió el alta de los médicos que le habían operado en Barcelona el martes. Pero aún le quedaba el visto bueno de la organización del campeonato, algo que también consiguió. Por tanto, podrá estar en la parrilla de MotoGP después de acabar séptimo en Jerez, donde firmó su mejor resultado.

El mazarronero explicó en Le Mans que «el brazo me iba a explotar» y que «incluso en el test de Jerez, después de cuatro vueltas seguidas, me tuve que mirar la mano porque creía que se iba a abrir. ¿Si me ha retrasado posiciones? Seguro que sí, porque las carreras que empezaba bien, en la recta de meta me tenía que coger la mano y ponerla en el sitio para frenar», comentó.

Por su parte, el más joven de todos los pilotos del Mundial, el murciano Máximo Quiles, también podrá reaparecer después de perderse las dos últimas carreras por lesión. «No he desperdiciado ni un segundo de mi recuperación. He tenido que trabajar duro, pero ha merecido la pena porque podré volver a la moto», dijo el piloto de 17 años, quien en cualquier caso advirtió que «voy a tomarme el fin de semana con calma».