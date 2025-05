El portero de ElPozo Edu Sousa dice adiós a la temporada

ElPozo Murcia está teniendo una temporada muy complicada por las lesiones. David Álvarez se encuentra ahora mismo de baja y tiene muy complicado volver a jugar esta temporada. Y el último en decir adiós al presente curso es el guardameta internacional portugués Edu Sousa. Según el parte médico del club, "sufre una rotura de la fascia plantar de su pie izquierdo tras explorarle el doctor Paco Martínez en el Hospital Mesa del Castillo". Por lo tanto, ya no podrá volver a jugar esta campaña, en la que ElPozo se está jugando ahora mismo entrar en el play off por el título. De esta forma, el único cancerbero de la primera plantilla para las dos jornadas que restan de liga y las eliminatorias por el título, en caso de jugarlas, es el ciezano Juanjo Angosto.