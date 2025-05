La Minera mantendrá su columna vertebral

No hay tiempo que perder y la Deportiva Minera ya trabaja en la confección de la próxima temporada y cada movimiento que va a dar lo quiere hacer con las máximas garantías. Desde el club no esconden que buscan dar un paso más en la próxima temporada, un paso que no fueron capaces de dar en la segunda vuelta de esta campaña que finaliza y que, con la experiencia de este curso, confían en que la 2025-2026 será exitosa. Para ello, el primer paso es asegurar el núcleo duro de la plantilla, mantener parte de la columna vertebral que ha sostenido al equipo en este año, tanto con Popy como con Pepe Aguilar.

En realidad, el trabajo del próximo curso empezó hace seis meses con las primeras tres renovaciones. Omar Perdomo, sin duda el mejor jugador de esta temporada en el cuadro rojillo, Pipo y Damián Petcoff sellaron su renovación antes de que finalizara la primera vuelta.

Cifu y Mesa, hasta 2026

La noticia en este final de temporada es la buena labor que se realizó con dos jugadores que han resultado claves en la segunda vuelta. Cifu y Rubén Mesa aterrizaron en Llano del Beal el pasado mes de enero y el club los firmó con una cláusula para que renovaran una temporada más con el club rojillo. Antonio Martínez, director deportivo de la entidad cartagenera, tenía claro que estos dos jugadores, junto a los tres ya renovados anteriormente, debían permanecer en la entidad y así va a ser.

Nuevas renovaciones

De momento la base de este curso no es muy amplia, solo cinco futbolistas, pero no se descartan más renovaciones. Fran Martínez, el guardameta cartagenero, tiene novias de Segunda RFEF y no descarta dar el salto a Primera Federación, ya que su cotización subió tras el partido del Real Madrid en la Copa del Rey, mientras que la dirección deportiva debe tomar la decisión con otros jugadores que han sido importantes durante todo este año: Britos, Morante, Javi Vera, José Mas, Arjona o Juanmi Heredero han conformado la base en la segunda vuelta de un equipo que no ha logrado todos los objetivos, pero que individualmente todos ellos han estado a buen nivel. La dirección deportiva del club rojillo estudia cada caso y, atendiendo a las intenciones también de los propios futbolistas de cara a su futuro, se verá si continúan más jugadores.

Además de las posibles renovaciones en la plantilla, está el trabajo de Antonio Martínez, junto al presidente José Blaya, en la elección del próximo entrenador. Sin duda, la decisión más importante que se debe tomar en las próximas semanas. Porque, como ya avanzó el lunes esta redacción, Pepe Aguilar no continuará en el banquillo. Fue en la tarde de ayer cuando el club confirmaba la salida del preparador cántabro.