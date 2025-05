El FC Cartagena vuelve a enredar con la realidad

La temporada 2024-2025 para el FC Cartagena está siendo una auténtica pesadilla. En lo deportivo no hay mucho que decir, ya que el cuadro albinegro va a finalizar la temporada como colista y el segundo peor equipo de la historia en la Segunda División desde que esta tiene 22 equipos. Lo peor de todo es que la parte deportiva no es lo peor que tiene el club en estos momentos y lo que de verdad preocupa.

El gran problema del Cartagena en estos momentos es la parte institucional. El club va a tener una reunión con el sindicato de la AFE mañana jueves y en la que estará su presidente, David Aganzo. La reunión no va a ser agradable, ya que el club albinegro debe dos mensualidades a los jugadores de la primera plantilla, del filial y a trabajadores. La situación es complicada y además ocurre todo esto en un contexto en el que se está intentando un traspaso de poderes con diversos compradores que no está claro si de verdad están interesados o no, si de verdad están en negociación con un club que arrastra cada año una deuda mayor o si simplemente son cortinas de humo mientras sigue transcurriendo una temporada que está siendo muy larga en todos los sentidos.

Comunicado del Cartagena

El conjunto portuario sacó ayer un escueto comunicado que decía lo siguiente: “El FC Cartagena informa que, ante las informaciones aparecidas públicamente, con el propósito de enturbiar el ambiente de nuestro club, al igual que ha ocurrido en los últimos diez años, el club ha cumplido, cumple y cumplirá hasta el próximo 30 de junio con todas las obligaciones con sus trabajadores, instituciones y proveedores. Del mismo modo, nuestra entidad aclara que la reunión del sindicato de jugadores con nuestra plantilla es planificada desde hace varios meses, al igual que ha ocurrido todas las temporadas». El comunicado, en el que se desliza que desde que Paco Belmonte está al frente del club, desde fuera se ha intentado desestabilizar al cuadro albinegro, y que no se ajusta a la realidad, no explica la situación contractual de las personas a las que se adeuda varios meses y solo se aclara que el próximo 30 de junio no habrá problemas en cuanto a los salarios de tanto jugadores como demás trabajadores del club.

Reunión con AFE

El conjunto cartagenero aclaró que la reunión estaba ya planificada desde hace meses y que será un encuentro rutinario, pero lo cierto es que los jugadores del club albinegro buscaron amparo en el sindicato de jugadores para saber las pautas que deben seguir para reclamar lo que estipulan sus contratos. A la espera de lo que ocurra en la reunión de mañana, el comunicado que sacó el club albinegro, lejos de tranquilizar o convencer, ha dejado más dudas que certezas de cara al futuro a corto y medio plazo del Cartagena.

Todo sigue igual

La comunicación en el Cartagena está temporada está dejando mucho que desear. Este comunicado, que deja más dudas que certezas, es una más dentro de una temporada que están ocurriendo circunstancias que no deberían ocurrir en un club del fútbol profesional. El último acto público de Paco Belmonte fue el pasado 5 de febrero en la famosa rueda de prensa sin preguntas. Aquel día que el presidente de la entidad anunció que no volvería a pisar el palco del Cartagonova, lo que provocó durante tres meses una imagen dantesca en los encuentros del Cartagena, como loca, también hizo un monólogo en el que atacaba al Real Murcia, no dejaba claro si quería vender o no, si quería hacerlo a corto o largo plazo y en el que hablaba de un Jiménez Bosque, que ahora que ha pasado el tiempo no quiere oír hablar del Cartagena ni negociar con la actual directiva.

4 partidos y 55 días por delante

Ya queda menos para que finalice la pesadilla en la que se ha convertido la temporada 2024-2025. En el plano deportivo restan cuatro partidos ante Real Zaragoza, Tenerife, Sporting de Gijón y Mirandés, en el que el cuadro albinegro será juez tanto por la salvación como por el ascenso, y sobre todo restan 55 días en lo institucional para que llegue el 30 de junio. Se espera que antes de esa fecha haya novedades respecto a movimientos en lo institucional, pero lo que debe ser obligatorio es que para esa fecha el club haya abonado a sus trabajadores las mensualidades que le deben y además pagar las de mayo y junio para evitar que este desastre de campaña tenga consecuencias aún peores.