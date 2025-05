ElPozo, pendiente de la lesión del meta Edu Sousa

ElPozo Murcia está pendiente de los resultados médicos de las pruebas a las que será sometido hoy el meta Edu Sousa, quien se lesionó el pasado sábado. En su lugar saltó a la pista Juanjo Angosto, quien ayer comparecía en rueda de prensa. El ciezano habló de la situación del equipo murciano, diciendo que nunca se había visto tan abajo, «pero debemos seguir adelante», porque no llegar al play off «sería un fracaso».