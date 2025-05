El Odilo Cartagena se medirá a un histórico en los play off de ascenso

Movistar Estudiantes, Real Betis o Flexicar Fuenlabrada. Uno de estos tres históricos el baloncesto español, con pasado brillante en ACB, será el rival del Odilo FC Cartagena en el play off de cuartos de final por el ascenso de Primera FEB. Este viernes, en la jornada final, se conocerá el rival del conjunto albinegro, que tiene garantizada la séptima plaza puesto que le tiene ganado el average tanto al Inveready Gipuzkoa como al Tizona Burgos, y también es el mejor en caso de un triple empate. Sin embargo, por arriba queda mucho por decidir porque los tres conjuntos están igualados.

Cierre de la liga contra el Alega Cantabria

Los cartageneros visitan este viernes, a las nueve de la noche, al Grupo Alega Cantabria con los deberes hechos. Después tendrán un play off al mejor de cinco partidos donde contarán con el factor cancha en contra. Los dos primeros partidos los jugarán fuera, el tercero, y en caso de ser necesario, el cuarto, en Cartagena, y el quinto también a domicilio. Durante la temporada regular el equipo de Jordi Juste no ha sido capaz de ganar ninguno de los enfrentamientos que ha tenido ante los equipos contra los que tiene opciones de enfrentarse. El ganador se clasificará para la Final Four, en la que solo uno ascenderá.