Al FC Cartagena y a Belmonte se le acumulan los problemas

A pesar de haber conseguido la primera victoria en cinco meses, en el Fútbol Club Cartagena no hay ni una sonrisa. No la hubo sobre el césped el pasado domingo tras vencer por la mínima al Racing de Santander ni la hay en el vestuario desde hace un tiempo. Y no se debe únicamente a lo deportivo. Un «gran grupo» de jugadores acumula impagos del club cartagenero desde hace más de dos meses y ha decidido seguir las pautas de la Asociación de Futbolistas Españoles para reclamarlos. La AFE ha activado todos los protocolos y acudirá a Cartagena con su presidente, David Aganzo, a la cabeza, a una reunión con la plantilla el próximo jueves.

A pesar de que hace no mucho el presidente del FC Cartagena pregonaba a los cuatro vientos la envidiable y sana situación financiera de la entidad, todo parece estar saliendo a la luz. Las dificultades para conformar una plantilla de garantías fueron la primera prueba de que algo iba mal. Más tarde, los números rojos en las cuentas públicas y auditadas desvelaron el problema. Ahora, los jugadores denuncian impagos y la AFE actúa.

A través de uno de sus 23 delegados de área dentro del fútbol profesional masculino, la Asociación de Futbolistas Españoles recibió el aviso de la situación en el Cartagonova. Siempre en contacto directo con los jugadores, esta figura fue la vía para activar los protocolos. Según fuentes de AFE consultadas por este diario, «un gran grupo de jugadores» acumulaba más de dos mensualidades y fue esto lo que hizo saltar las alarmas.

Informado el secretario general, Diego Rivas, la AFE dio el aviso a LaLiga. Con la patronal debidamente informada, el organismo que vela por los derechos de los futbolistas organizó una visita para tratar el tema de forma presencial. Una visita a la que suele acudir el mencionado delegado de área, Diego Rivas y un abogado que resuelve las dudas jurídicas de los implicados. Ante la gravedad del asunto, el presidente de la AFE, David Aganzo, ha tomado la iniciativa y ha confirmado su presencia en la reunión agendada expresamente para el próximo jueves para asegurar su disponibilidad.

Fuentes de AFE han confirmado para este diario que Aganzo «ha querido hacer el esfuerzo de asistir a la reunión porque sabe la situación de intranquilidad que tienen los futbolistas». El máximo responsable de la asociación, que fue jugador profesional, no suele acudir a este tipo de citas por cuestiones de agenda, pero estará en Cartagena para hacerse cargo del caso que sacude el vestuario albinegro.

Esta situación grave de impagos, que supera los dos meses para un buen número de jugadores del Cartagena, es infrecuente en el fútbol profesional, aunque sigue ocurriendo. En este sentido, la AFE dispone de las Comisiones Mixtas, formadas por representantes de los clubes y de los futbolistas y que se encargan de tramitar las reclamaciones por impagos sin la necesidad de recurrir a los órganos judiciales.

La reclamación de la plantilla del FC Cartagena será examinada por la Comisión Mixta designada para Primera y Segunda División y, una vez aprobada, se informará al club de la obligación de efectuar los pagos correspondientes ante posibles efectos negativos como la suspensión de servicios federativos, mediante los que no podría tramitar el Cartagena licencias de futbolistas. Esto ya le ocurrió el pasado invierno a seis equipos de Primera, Segunda y Tercera Federación que no pudieron inscribir jugadores en el mercado de traspasos de invierno.

El plazo para solicitar el cobro de las cantidades adeudadas se abre en dos semanas y será entonces cuando se discuta la situación. Se desconoce si los impagos afectan únicamente a los jugadores o se extienden también al cuerpo técnico de Guillermo Fernández Romo o los demás empleados del club cartagenerista.