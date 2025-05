La enfermería del UCAM Murcia CB vuelve a tener ‘overbooking’

El UCAM Murcia CB ha vivido varios ‘overbooking’ durante la temporada. En una ocasión fue por exceso de jugadores; y en otra, por lesionados. Ahora vive otro por este último motivo. En la derrota ante el Hiopos Lleida no pudo contar por segundo partido consecutivo con el ala pívot Kaiser Gates, quien sufre una hidrartrosis en la rodilla derecha, mientras que tampoco pudo participar Simon Birgander, con una contusión en la rodilla izquierda. Y en el Barris Nord se sumó un tercero, Howard Sant-Roos, pero este con pronóstico más grave, puesto que salvo sorpresa, dice adiós a la temporada.

El primer diagnóstico es claro: el cubano sufre una rotura del abductor. Ya sobre la pista se pudo comprobar que la lesión del alero no era una simple contusión o pequeña rotura de fibras. «No creo que podamos volver a contar esta temporada con Sant-Roos», dijo el entrenador. El alcance real de la lesión se conocerá hoy, cuando los servicios médicos tengan el resultado final de la resonancia magnética. Pero todos en el club tienen ya asumido que el multiusos de la plantilla tendrá que esperar ya al próximo curso, para el que tiene contrato en vigor, para volver a las pistas de juego.

En su mejor momento

Sant-Roos se encontraba en el momento de mayor regularidad de la temporada. Después de hacer autocrítica y reconocer que no estaba al nivel que él quería, ha sido capital en varios encuentros. Su aportación, más allá de los puntos, asistencias o rebotes, está en los intangibles. La intensidad defensiva que imprime en cada acción y su capacidad para jugar en el puesto de alero y de base, le han convertido en un jugador básico. Sus promedios esta campaña en ACB han sido de 6 puntos, 3,7 rebotes y 2,4 asistencias.

Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Valencia Basket. / acb Photo / Miguel Ángel Polo

Reforzarse, muy complicado

Tres jugadores en la enfermería en el mismo momento ya los tuvo el UCAM Murcia esta misma temporada en una ocasión. Fue el pasado mes de diciembre, cuando a la misma vez se encontró con las bajas de Rodions Kurucs, Howard Sant-Roos y Simon Birgander. En ese momento incorporó a DJ Stephens pese a que entonces tenía trece jugadores en plantilla, pero fichar en la situación actual es más complicado. A nivel económico, con la temporada ya tan avanzada, parece inviable. Y también deportivamente, porque encontrar un jugador que pueda llegar y aportar cuando solo restan cuatro jornadas para el final de la competición, es complicado. En cualquier caso, no se puede descartar nada porque ya el curso pasado, cuando en los play off el equipo se encontró con las bajas de Birgander y Marko Todorovic, la entidad se movió rápidamente e incorporó al francés Yannis Morin, en la actualidad en el Akita Northern Happinets de Japón, que ofreció un gran resultado. Pero también hay otro factor a tener en cuenta y es que el equipo, después de la derrota sufrida en Lleida, se ha quedado a dos victorias del play off cuando restan solo cuatro jornadas, por lo que sus opciones de entrar entre los ocho primeros ya son remotas.

Este domingo visita el Palacio de los Deportes el Baxi Manresa (18:30 horas) en un partido donde al menos el entrenador espera poder contar con Kaiser Gates, quien se ha perdido las dos últimas jornadas. También podría llegar Simon Birgander a un partido de capital importancia, puesto que estar el próximo año en la Champions pende de un hilo.