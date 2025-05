Los abonados del Real Murcia, entre pagar o no pagar

Sabían los abonados del Real Murcia que en esta temporada 24-25 iban a tener que rascarse el bolsillo durante un encuentro de la liga regular en Nueva Condomina. Así lo decidió la entidad el pasado verano cuando puso en marcha su campaña de venta de carnés, que incluía un ‘Día del Club’. Sin embargo, cuando hace una semana, se anunciaba que los socios tendrían que pagar 10 euros para acudir este próximo domingo al duelo frente al Antequera, un buen número de ellos no tardó en mostrar su enfado.

No entendían que fuera el momento, dado que todavía hay mucho en juego; y tampoco estaban de acuerdo con la falta de cariño a los más fieles, que llevan callados muchos meses pese a las continuas promociones y a las entradas regaladas por el club a diestro y siniestro. Iniciativas que, además, han ido devaluando el precio del carné, como ya ocurrió también el curso pasado, cuando los socios tuvieron que ver cómo, sin necesidad de ser abonado, se podía acudir a una buena parte de los partidos por apenas cinco euros.

Ni la reacción del club, que rápidamente utilizó sus redes sociales para explicar que el dinero recaudado iría para instalar videomarcadores y banquillos nuevos, enfrió los ánimos. De hecho, muchos socios, especialmente aquellos que cuentan con varios carnés en la familia, han reiterado estos días que no acudirán al no poder asumir ese coste extra.

Y es que el precio de 10 euros -más gastos de gestión- no es para nada módico, y encima solo es ‘Media jornada del club’, lo que significa que ante el Algeciras, en el cierre liguero en casa, el club también tiene derecho a cobrar. No olvidando además que, si al final toca ir al play off, como todo parece indicar, los abonados volverán a tener que ir pasando por taquilla para cada partido que se dispute en Nueva Condomina.

Las imágenes del triunfo del Real Murcia en Alicante ante el Intercity / Pepe Valero

Renunciar a ir fue la primera decisión de muchos aficionados granas, que a inicios de semana siguen mostrando su malestar cada vez que el Real Murcia recuerda en redes sociales lo de la jornada de pago; sin embargo, todavía quedan días de reflexión. Y es que, aunque el malestar con el club es evidente, más por el trato dispensado que por el tener que rascarse el bolsillo, muchos abonados no olvidan que todavía hay muchas cosas en juego, por ejemplo el liderato.

Porque aunque el Ceuta no tiene pinta de que vaya a flaquear, matemáticamente todavía todo es posible. Con tres jornadas por disputar, el Real Murcia necesita que los norteafricanos pinchen en dos de ellas. Y es que a los cuatro puntos de desventaja se suma el golaveraje que también es desfavorable a los murcianistas. Como mínimo, el líder, que lleva 22 semanas sin perder, debería firmar una derrota y un empate, y que los de Fran Fernández sumen los 9 puntos que quedan en juego.

Tras dos fines de semana sin poder recortar, parece decisivo lo que ocurra esta próxima jornada, en la que el Real Murcia jugará antes que el Ceuta. El sábado los granas tendrán que ganar al Antequera para meter presión a los de Romero, que el domingo a las doce visitan al Fuenlabrada. Con una victoria en Nueva Condomina, se pondrían a un punto a la espera de lo que ocurra en el Fernando Torres.

Saben los abonados del Real Murcia la importancia del fin de semana y eso podría salvar a Felipe Moreno del ‘apagón’ ante el Antequera, porque aunque viendo el malestar generado todo parece indicar que la afluencia al estadio se reducirá considerablemente, la fidelidad que siempre muestra el murcianismo podría mantener la cifra de asistencia aún teniendo que pasar por taquilla.