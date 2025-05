Al UCAM le crecen los problemas

El UCAM Murcia CB se complicó ayer un poco más sus posibilidades de poder finalizar la temporada entre los primeros clasificados de la Liga Endesa y buscar así una vía factible para jugar competición europea la próxima temporada. Y es que el conjunto universitario llegó tarde al Barris Nord en un partido en el que el Hiopos Lleida controló el ritmo durante algo más de treinta minutos y maniató a los de Sito Alonso en varios tramos, aunque se resolvió finalmente en los últimos segundos tras un arreón que lo llevó todo al carrusel de los tiros libres (79-77).

Sin lugar a dudas, la primera parte lastró al UCAM para el resto del encuentro. Tan solo pudo anotar 24 puntos y le pasó por encima un conjunto catalán que dominó por completo el ritmo y le obligó a tener que estar buscando soluciones constantemente. Eso se sumó a una falta de energía global por parte de los universitarios, que ante su falta de fluidez y acierto, se vio superado hasta cometer 13 pérdidas en los primeros veinte minutos de juego. El Hiopos Lleida supo gestionar su ventaja. Rondó la decena de puntos durante varios minutos y no aflojó para buscar un triunfo que le acercaba a la permanencia en la Liga Endesa.

El UCAM trató de reencontrarse consigo mismo conforme avanzaba el reloj, pero estaba muy lastrado. A las ausencias ya conocidas de Birgander y Gates, por lesión, se sumaron un Dylan Ennis anulado por el rival, un Rodions Kurucs al que le costó entrar en juego y un Howard Sant-Roos al que perdió en el tramo decisivo por una dolencia muscular de la que puede haber dicho adiós a la temporada. Aún así, no perdió la cara a un partido en el que tuvo que luchar con el desacierto y plan de un Lleida que le atoró casi por completo. A su dificultad ya habitual desde el triple, se sumó un bajo porcentaje desde el tiro libre (63%), algo que hubiera sido vital para estar más cerca por el guion de partido y porque su rival tampoco era mejor desde esta distancia (52%).

Pero llegó al último minuto y medio con posibilidades de victoria después de no conseguir ir por delante en el marcador en ningún momento del partido y llegar a perder por 17 puntos. Sin embargo, al Hiopos Lleida no le tembló el pulso en el tramo decisivo y logró cerrar el triunfo.

Sorprendió por completo el conjunto catalán a un UCAM que en los primeros diez minutos intentó de todo para intentar quitarle la manija del partido a su rival. El conjunto catalán controló el ritmo, maniató en defensa a los universitarios y se cerró el cuarto con una cómoda ventaja de nueve puntos. Todo ello ante un UCAM que saltó en el quinteto con Sant-Roos, Kurucs y Diagne como novedades para suplir las bajas de Birgander y Gates, pero que no se encontró cómodo en ningún momento. Ya avisó el Lleida con un parcial de salida de 7-0, y a los de Sito Alonso le costó anotar casi cuatro minutos y medio una canasta en juego (10-4). El ataque en estático se le atragantaba al UCAM, con pérdidas y posesiones consumidas hasta la bocina que le impedía poder llevar el ritmo de partido a su terreno. Probó de todo el técnico, cambiando la defensa a zona en varias situaciones y con Sant-Roos también llevando las riendas, pero ni con las rotaciones logró dar el volantazo que buscaba. Tan solo dos acciones de Radovic le permitieron cerrar el cuarto con mejor marcador que sensaciones (18-11).

Un parcial de salida de 0-4 permitió al UCAM acercarse a tres puntos, pero Bropleh cortó la reacción desde el triple (21-15). Un lanzamiento desde el perímetro que igualó rápido Sant-Roos para romper la mala racha de los universitarios desde esta distancia, al contar con un 2/7 en las estadísticas (23-18). Sin embargo, la sequía y los fallos en ataque comenzaron a hacer mella en el juego universitario, y el Hiopos Lleida volvió a dar un arreón para escaparse en el marcador con un triple de Hasbrouck que provocó el tiempo muerto de Sito Alonso (26-18). La defensa alta presionante del Hiopos Lleida, junto a la falta de acierto desde el triple, metió al UCAM en un callejón sin salida en el que no podía obtener nada en ataque para intentar cambiar la situación a cuatro y medio para el descanso (32-18). Salió algo mejor el conjunto murciano tras el segundo tiempo muerto de su técnico, pero no le sirvió para recortar la distancia (36-24). Tampoco contó con acierto para anotar cada vez que lograba pisar la zona, por lo que no pudo cerrar la primera mitad con una distancia algo menor (36-24).

Arrancó el tercer cuarto con un jarro de agua fría para el UCAM tras un triple de Rafa Villar que ampliaba distancias (39-24). Sin embargo, los universitarios se fueron encontrando poco a poco consigo mismos. Especialmente gracias a un Antetokounmpo que fue capaz de sacar petróleo con sus apariciones en la pintura que le llevó al UCAM a confirmar su reacción y cambio de actitud (45-34). Un enganchón de Kurucs y Muric, en la lucha por un rebote que se saldó con doble antideportiva, metió en bonus al Lleida, pero dejó al alero letón fuera del partido, al encontrarse sin ideas en ataque. A partir de ahí, los universitarios fueron incapaces de rebajar la distancia de los diez puntos, a pesar de mostrar mejores sensaciones y anotar más que en los dos anteriores cuartos. Aparecieron de nuevo los problemas en el juego estático y Wiggins continuaba castigando, por lo que lo tuvo que parar Sito Alonso (51-36). El UCAM trató de regresar de nuevo al partido con dos triples consecutivos de Radebaugh y sus visitas al tiro libre, aunque tampoco era capaz de sacar ahí rédito. El 53% de acierto en esa distancia le lastraba, pero su rival, con un 3/11 a la media hora de juego, tampoco le mejoraba. Aún así, en el momento más apretado, con el UCAM rebajando hasta los 8 puntos, un triple de Hansbrouck cerró este periodo (56-47).

Las malas noticias se acumularon en el inicio del último cuarto, cuando Sant-Roos se tuvo que retirar lesionado a los dos minutos de juego por una dolencia muscular (59-49). Perdía el equipo murciano a uno de sus pilares, necesario para tratar de buscar una remontada en la que el reloj ya le apretaba demasiado, pero que a la que se agarró con un triple de Hakanson (61-52). Sin embargo, dos canastas consecutivas de Oriola obligaron a Sito Alonso a tener que parar el encuentro por enésima vez (65-52). Apareció Ennis con dos canastas consecutivas, en la que en la última sacó el adicional, para encarar unos últimos cinco minutos que eran la última oportunidad para remontar esos diez puntos de distancia (67-57). Cinco puntos de Hakanson fueron la antesala a un último arreón en el que el UCAM no estuvo acertado. Aún así, le quedaba una última bala con una técnica a Bozic y la eliminación de Oriola por faltas (72-65). Tras varios intentos fallidos, un triple de Kurucs y un alley oop de Antetokoumpo dejaron un último minuto muy apretado tras generarle dudas al Lleida (74-69).

A partir de ahí se abrió un minuto y medio en el que pudo pasar de todo. El UCAM se agarró a sus posibilidades gracias a un tapón legal de Antetokounmpo en una acción de un Paulí que apareció con su calidad para intentar cerrar el encuentro. Una canasta de Hakanson, clave en este último tramo, dejó el marcador a tan solo dos puntos a falta de 36 segundos (76-74), y en el carrusel de tiros libres a punto estuvo de salirle cara a los universitarios. El 47% de acierto desde esta distancia de los locales se convirtió en una baza para los de Sito Alonso, pero no cambió el guion. Bozic solo pudo anotar uno, Hakanson no falló en los suyos como tampoco lo hizo Datemon (79-76). Y a tres segundos del final, el base sueco anotó el primero y erró el segundo para buscar una segunda opción con el 79-77, pero el rebote lo atrapó el Lleida y ahí se acabó el encuentro.