Un Real Murcia más en manos de la suerte que nunca

Ha llegado el Real Murciaal tramo final de la temporada más empeñado que nunca en jugar a la ruleta rusa. Aunque pocos partidos han ganado este curso los granas por ‘KO’, en los últimos tiempos, cuando los buenos equipos ya andan completamente engrasados, los murcianistas sobreviven más por golpes de suerte que por méritos propios.

Aficionados del Real Murcia desplazados al Rico Pérez. | PEPE VALERO

Ocurrió ante el Betis Deportivo, sucedió contra el Ceuta, se vio la pasada jornada frente al Villarreal B y no iba a cambiar la cosa ayer en la visita al colista. Porque del Rico Pérez salió el Real Murcia afianzado más que nunca en la segunda plaza, pero del Rico Pérez también se marchó el Real Murcia oliendo de forma preocupante.

Más seguidores granas que no desaprovecharon la oportunidad de acudir a Alicante. | PEPE VALERO

Y es que, cuando el Real Murcia de Fran Fernández debería jugar de memoria, ocurre todo lo contrario. El Real Murcia juega peor que allá en septiembre, cuando nos pedían tiempo, y, aunque de momento le acompaña la suerte, muchos no acaban de poner la mano en el fuego por un equipo que ayer se empeñó en quitarle al Intercity el sambenito de colista.

Animando al Real Murcia en familia. | PEPE VALERO

Por mucho que el 0-1, gracias a un gol de Yriarte en un saque de esquina, confirme el buen momento del Real Murcia en cuanto a resultados -solo ha perdido un partido en las últimas ocho jornadas-, permitiendo a los granas seguir a cuatro del Ceuta; una cosa es mirar al marcador y otra muy distinta es mirar al terreno de juego. Y es que lo sucedido ayer en el Rico Pérez ante el Intercity, de no ser por el gol de Yriarte, hubiese supuesto un incendio importante cuando solo quedan cuatro jornadas para el final y cuando el play off, donde parece que el Real Murcia se jugará sus posibilidades de ascenso, ya asoma.

Peñistas con sus bufandas. | PEPE VALERO

Porque ni el 0-1 dejó tranquilo a nadie en el murcianismo. Es verdad que había que ganar y se ganó, pero nadie olvida lo que sucedió durante los 90 minutos. Porque la imagen del Real Murcia tocó fondo ante un equipo que al final de la tarde firmaba su descenso de categoría. Se enfrentaban el segundo y el colista, pero en el campo parecían cambiarse los papeles. Con un Intercity vapuleando a un conjunto grana sostenido por Gazzaniga y la madera.

Un Real Murcia más en manos de la suerte que nunca

Tocando fondo

Desde el primer minuto hasta el último, los alicantinos sacaron los colores a los granas. Ya en el minuto 3 habían tenido dos clarísimas ocasiones, y con el final ya asomando, de nuevo pusieron a prueba el corazón de los aficionados murcianistas. De hecho, el larguero evitaba el gol de Álvaro Pérez en el 94.

Podría excusarse el Real Murcia hablando de un mal día. El problema es que ya son muchas semanas de malos días. El problema es que el Real Murcia de Fran Fernández cada vez huele peor. No ayuda tampoco las constantes variaciones del almeriense en algunos puestos. Ayer Moha quedó completamente señalado en el centro del campo, un centro del campo que volvió a hacer crack a las primeras de cambio; como tampoco se entiende la titularidad de un Juan Carlos Real cada vez más antagonista. Por no hablar de Davo, el cheque en blanco de Goiria en el pasado mercado invernal; o de Kadete, desbordado ante Borja San Emeterio y Montero.

Aunque era difícil de hacerlo, el Real Murcia lo consiguió. Porque en el Rico Pérez el Real Murcia firmó la peor primera parte de la temporada. De hecho, durante muchos minutos, el Intercity parecía el líder, cuando en realidad era el colista. No había presión por parte del cuadro grana, no había batalla, no había robos, no había balones ganados en segundas jugadas... Los locales monopolizaban todo el balón, llegando con facilidad al área una y otra vez. Solo su debilidad en el remate permitió sobrevivir a un Real Murcia que no se enteraba de la película.

Ni las contras eran un recurso. Y eso que Flakus estaba con la caña preparada. El esloveno y Palmber fueron los únicos que se salvaron. La tuvo el delantero grana en el minuto 7 tras un buen centro de Vicente, y luego no pudo aprovechar un buen balón de Palmberg. Incluso, antes del descanso, acumuló una doble ocasión ante Freixanet.

Si alguien pensaba que el paso por el vestuario despertaría al equipo de Fran Fernández, se equivocó. No debió el técnico sonrojar a los suyos, porque a la vuelta del desanso no cambiaron ni las caras. Aunque, el almeriense no pudo retrasar mucho más las primeras rotaciones. En el 53 Yriarte y Loren Burón mandaban al banquillo a Davo y Moha. Y en el 60 Alcaina ocupaba el sitio de Pedro Benito.

Aunque ya el asedio alicantino no era tan fuerte, los granas seguían sin hacer méritos para llevarse la victoria. Es más, en el 64, Montero volvió a fallar una clarísima ante Gazzaniga.

Al Real Murcia solo le quedaba esperar al golpe de suerte de cada semana. Si ante el Betis Deportivo fue Carlos Rojas, y ante Ceuta y el Villarreal B apareció Flakus al rescate; este domingo fue Yriarte el que sacó del lío a los de Fran Fernández. Fue Yriarte el que marcó el gol de la victoria, un gol de la victoria que también lleva el nombre de Pedro León. Porque el muleño aprovechó el primer balón que tocó -en un saque de esquina- para servir al venezolano.

Con la madera a favor

Ni con el 0-1, ni con un rival ya descendido matemáticamente, fue el Real Murcia capaz de cerrar el partido siendo protagonista. Y es que, en los últimos minutos, el único protagonista fue Gazzaniga, que volvió a salvar a los suyos, evitando el empate. Como también apareció el larguero para en el 94 cruzarse en el camino de Álvaro Pérez.

En meses atrás muchos se hubieran agarrado a la victoria, no queriendo ver el sufrimiento y el mal juego de los suyos; pero cuando el play off ya asoma, el murcianismo no acaba de dormir tranquilo. Ahí están los números -solo una derrota en ocho partidos-, pero ahí está también el mal olor que desprende el equipo en el terreno de juego, un equipo que lleva muchas semanas ganando por golpes de suerte.