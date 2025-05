Pepe Aguilar no seguirá como técnico de la Deportiva Minera

La Deportiva Minera ya trabaja en la próxima temporada. La histórica campaña 2024-2025, en la que se ha conseguido la permanencia siendo un recién ascendido junto a la maravillosa copera que deparó un duelo ante el Real Madrid, llega a su fin para el cuadro rojillo tras la derrota ante el Juventud Torremolinos. La dirección deportiva del club de Llano del Beal, tras conseguir la salvación ya empezó a mirar al próximo curso.

La primera decisión que había que tomar era elegir al nuevo entrenador. En ese aspecto se decidió no ofrecer la renovación a Pepe Aguilar, pese al agradecimiento y el análisis hecho desde el club, en el que entienden que se han logrado menos puntos de los que se merecieron en estas últimas jornadas con el ex entrenador del Cartagena B en el banquillo. El preparador cántabro decidió aceptar el reto de la Minera el pasado mes de febrero, dejando su puesto en el filial albinegro para intentar darle un impulso al conjunto rojillo. El contrato era para lo que restaba de temporada y, si se lograban puestos de play offs, se renovaba automáticamente por un curso más. No se consiguió el objetivo y lo cierto es que las opciones de jugarlo se esfumaron en las primeras semanas tras empezar este ciclo con cuatro encuentros perdidos de manera consecutiva.

Pepe Aguilar, en un entrenamiento del equipo / L.O.

Bajo la dirección de Aguilar, la Minera ha jugado 11 partidos con un balance de tres victorias y ocho derrotas. El equipo en varios choques (Recreativo Granada, Atlético Antonio o Almería B) fue mejor que su rival, pero en los minutos finales, entre los fallos defensivos y decisiones arbitrales rigurosas, se le fueron muchos puntos.

Desde hoy el club está trabajando en un nuevo técnico con la idea de tenerlo lo cerrado lo antes posible.