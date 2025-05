Inma Martínez: "He podido hacer lo que he querido en mayor o menor medida pese a ser invidente"

Inmaculada Martínez Sáez (Águilas, 24 de noviembre de 1980) es Trabajadora Social y Quiromasajista. Tiene un niño de ocho años y toda su vida ha estado vinculada al deporte. Fue campeona de España de ciclismo varios años, practicó el atletismo y el goalball, y ha subido al Teide y el Tourcal, en Marruecos. Este verano, con la asociación ‘Ni más ni menos... iguales’, hará un expedición a Islandia. Nació ciega por una enfermedad que sufrió su madre cuando estaba embarazada.

¿Desde cuándo haces deporte?

Desde siempre. Empecé a hacer atletismo en el colegio de la ONCE de Alicante y con ocho años fui a mi primer campeonato en Barcelona, que era un torneo de colegios. Hasta los 16 estuve haciendo atletismo y luego jugué un tiempo al goalball. Cuando lo dejé me apunté al gimnasio y estuve haciendo un poco de todo. Y ya en 2018 me inicié en el ciclismo adaptado en tándem. Llegué a ser campeona de España de ruta y crono en 2021, 2023 y 2024, y también gané la Copa de España en 2019. Me seleccionaron para una Copa del Mundo en Bélgica, donde quedé decimotercera y también triunfé en varias Copas de Europa.

Menudo historial. ¿Y por qué dejaste el ciclismo?

Estuve corriendo en el equipo Hyundai, pero se deshizo. Ahora salgo a entrenar en bici, pero no estoy tan metida en la competición ni entrenado tanto como el año pasado.

¿Qué te llevó a competir en ciclismo?

Fui madre en 2016 y surgió entonces competir en ciclismo. Todo empezó porque en la ONCE organizaban salidas en tándem y como se me daba bien, porque siempre he hecho deporte y la base física que tenía del atletismo, me animaron a ello. Era algo que me apetecía porque es un deporte duro.

¿Te ha ayudado el deporte a integrarte?

Me ha gustado siempre hacer deporte y lo he llevado bastante metido. Creo que es importante para la salud mental y física, y todo el mundo debería hacerlo. Lo que pasa es que si dejas de hacerlo luego cuesta mucho más volver porque el cuerpo es muy desagradecido.

También estás en ‘Ni más ni menos’, una asociación que ha realizado varios retos con personas con discapacidad. ¿Cómo llegaste hasta ellos?

Ya he hecho dos retos con ellos y los conocí a través de un señor que hacía ciclismo conmigo. Yo iba a la peluquería de la mujer de Ray, que es el presidente, y me dijo que necesitaban gente para subir al Teide. Su mujer le habló de mí, le dieron mi teléfono y me propuso subir con ellos. De inmediato les dije que sí. Yo no los conocía hasta ese momento de nada y pese a ello me fui. Luego estuvo el reto del Tourcal, en Marruecos, que fue más duro todavía, otro nivel, porque subimos a 4.160 metros de altura. Sufrí un montón, pero fue una experiencia muy gratificante. Me superé a mí misma y fue una experiencia brutal con todo el equipo.

¿Y una invidente qué siente cuando sube al Tourcal, por ejemplo?

Hueles el aire cuando vas subiendo y notas el frío, sientes el cansancio que acumulas y las piedras rotas. Conforme vas ascendiendo se nota la altura, y cuando llegas arriba, te embarga una gran sensación de satisfacción. El último tramo lo hicimos en siete horas y hubo un momento donde surgieron dudas, pero al final dijimos que sí, que había que llegar. Es maravillosa la sensación que vives cuando estás arriba, porque en ese momento ya no hace frío ni nada. Noté todo lo que había a mi alrededor, el desierto, el polvo…

¿Te ha limitado mucho en tu vida ser invidente?

Eso depende de cada persona. No tiene nada que ver que yo sea ciega porque los límites nos lo ponemos nosotros y no ver no considero que haya sido una dificultad porque he desarrollado otros sentidos. También he tenido la suerte de conocer a personas como las de ‘Ni más ni menos’, a María José, Ray, al grupo de Villena, gente que me ha ayudado a cumplir retos que por sí solo no podría hacer. No veo como ellos, pero lo demás sí que puedo sentirlo y es totalmente igual que una persona vidente. Este grupo lo que hace es ayudar a cumplir los retos de otras personas. Para mí cada uno se pone sus límites en esta vida. También me gusta dar visibilidad a la discapacidad y que las personas que están en mi situación puedan sentir que se pueden integrar en la sociedad, estudiar, trabajar y hacer deporte, que podemos hacer lo que nos propongamos. Ahora el club se va a abrir para todo el mundo, para hacer quedadas y que pueda venir cualquier persona.

Por tu forma de hablar y lo que dices eres una persona aventurera.

Sí que soy aventurera. A mí me gusta ir superándome. Es como la evolución que tienes en la vida, que siempre intentas evolucionar. Pues esto es lo mismo. A nivel de aventura, cuando superamos uno, todos los humanos queremos otro más fuerte, más duro. En agosto vamos a hacer un reto en Islandia, que va ser bastante duro, pero estamos ahí dispuestos a conseguirlo. Ahora mismo, con la edad que tengo, pienso un poco más las cosas y no me voy a ir con cualquier persona a hacer algo así. Hace veinte años me iba y venía con quien fuera, pero ahora sé con la gente con la que voy, que lo tiene todo controlado.

¿Y qué te dicen en tu familia?

Mi familia me conoce y me apoya. Mis padres siempre se han preocupado por mí, me han ayudado en todo para que esté integrada, para que estudiara y sea como soy, que no ver no fuera una limitación, aunque sabiendo claramente lo que puedo hacer y lo que no, pero dentro de eso, que realizara mis sueños.

Por todo lo que me has contado debes sentirte muy realizada.

Siempre quedan cosas por hacer en la vida. Y haré mas cosas, pero dentro de mi discapacidad visual, me siento realizada. Siento que he podido hacer lo que he querido en mayor o menor medida, como cualquier otra persona, aunque como todo el mundo, he tenido momentos de bajones porque somos humanos.

¿Te ha faltado algo?

Mira, la mayoría de mis amigos ve perfectamente. Con ellos he salido de fiesta y he hecho de todo. Lo único que me ha faltado hacer es conducir porque todavía no se puede, pero ya hay coches que van solos. Quién me dice que dentro de unos años no lo consiga porque es algo que me hubiese gustado porque da mucha más independencia, pero no he tenido problemas para relacionarme con la gente y mi discapacidad no ha influido. Mucha gente me dice que se le olvida que yo no veo y me tratan como una más. Hay que normalizar y aceptar que hay personas que no ven, no oyen o no andan, pero podemos hacer nuestras cosas igual que otras.