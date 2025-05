Fran Fernández: "Ahora hay que ganar como sea"

A Fran Fernández, como a los aficionados del Real Murcia, no debe gustarle nada lo que su equipo ofrece sobre el terreno de juego, sin embargo, el almeriense prefiere dejar la autocrítica a un lado para quedarse con lo importante. Y lo importante no es otra cosa que ganar y seguir en la parte alta de la tabla. Por eso, en un día en el que poco podía defender a sus jugadores, el preparador andaluz se agarró al «hay que ganar como sea».

Llegando incluso a tirar de las orejas a aquellos que cuestionan el juego del equipo, indicando que «a estas alturas hay que celebrar más las victorias», recordando lo difícil que es sumar de tres en este grupo. «Estamos a cuatro del primero y vamos a luchar hasta el final», insistía, desvelando que se ha jugado una comida con sus futbolistas a que los cuatro partidos que restan para el final acaban con victoria.

«Un diez por el esfuerzo»

Solo puso un pero Fran Fernández a su equipo. Hablaba el técnico grana «de falta de intensidad y agresividad» en el tramo inicial de la primera parte, valorando el cambio de cara cuando ha empezado a mover el once. «Ha sido un partido como esperábamos, muy difícil de competir. Tengo que dar un diez a los jugadores por su esfuerzo, aunque no me ha gustado como hemos salido. Ha faltado intensidad y agresividad, estar más juntos. En ese tramo el rival ha sido superior. Después, cuando hemos defendido más juntos y sido más intensos en los duelos, hemos empezado a correr, y eso sabemos hacerlo bien».

«Con los cambios hemos mejorado», continuaba, poniendo el foco en el buen trabajo de jugadores como Yriarte, Loren Burón, Alcaina y Pedro León. Ya una vez por delante en el marcador, el preparador grana lamentaba el «paso atrás», aunque «hay que entender que en esos momentos aparece el temor a perder lo que tienes».

Fran Fernández también recordaba que aunque el Intercity aparece en el último lugar de la clasificación -ayer selló su descenso a Segunda RFEF-, los alicantinos siempre han dado guerra a todos los equipos de la parte alta de la tabla. «Es un rival difícil. Fue mejor que el Antequera y que el Ceuta, y ganó en Ibiza. Será por algo. Tienen buenos jugadores y compiten bien».

Sin continuidad en el medio

A falta de cuatro partidos para el final de la liga regular y con el play off de ascenso asomando, Fran Fernández reconoce que «hay que mejorar», poniendo el foco en el centro del campo. «El reto es sacar lo mejor de jugadores como Palmberg, Moha, Isi Gómez o Yriarte», decía. Y es que una de las preocupaciones del técnico es «la falta de continuidad en el centro del campo», sin nadie que sepa liderar esa zona.