Yriarte rescata a un Real Murcia que pide la hora ante el colista (0-1)

Hasta para ganar al colista sufrió el Real Murcia. Porque durante muchos minutos el Real Murcia se sintió tan pequeñito, que muchos pensaban que en realidad era el equipo condenado al descenso en el Rico Pérez. Completamente superado por el Intercity, alargando ese mal olor que desprende el equipo de Fran Fernández pese a caminar firme hacia el play off, el Real Murcia sobrevivió gracias a las paradas de Gazzaniga, a la madera, hasta dos veces aliada, y gracias a la debilidad ofensiva de un rival al que solo le faltó afinar ante la portería contraria.

Solo quedaba esperar un chispazo que permitiera sobrevivir al Real Murcia, un chispazo que muchas veces llega incluso en los peores momentos. Y, aunque esta vez Flakus no pudo ser protagonista pese a ser el que más lo intentó, un córner permitió a los granas salir vivitos y coleando del Rico Pérez. Con Pedro León tocando su primer balón, el muleño asistió a un Yriarte que acudió al rescate de un equipo que no baja los brazos esperando un milagro que les permita ser primeros, pero un equipo que no es capaz de dejar atrás su juego decepcionante, siendo superado hasta por el colista.

Una primera parte para olvidar

Al descanso, cualquier aficionado lejano a la Primera RFEF que por casualidad se hubiera puesto a ver el Intercity-Real Murcia, pensaría que los granas eran los colistas del Grupo II, condenados a descender, y que los alicantinos luchaban con todas sus fuerzas por el ascenso. Y es que, la primera parte del Real Murcia fue para olvidar. Con Borja San Emeterio y Montero martilleando por la banda de Cadete, los granas solo sobrevivieron por las penalidades ofensivas de un rival que es el tercer peor equipo anotador del Grupo II. Pero hasta en esas, las tuvieron tan claras, que obligaron a Gazzaniga a volver a tirar de su traje de 'ángel de la guarda'. Porque en el primer minuto ya había intervenido el meta murcianista y porque en el 3 hizo otro paradón que envió el balón al larguero.

Aficionados granas en las gradas del Rico Pérez / Pepe Valero

Con un centro del campo completamente superado, donde Moha está muy lejos de ser el jugador diferencial que todos pensaban en verano; con Kadete, titular por la baja de Ian Forns, hincando la rodilla ante la insistencia de San Emeterio y Montero, y con la defensa vendida, el Real Murcia firmó una de las peores primeras partes que se recuerdan, y mira que eso es difícil, teniendo en cuenta la cantidad de inicios decepcionantes de los murcianos.

Flakus y Palmberg, de lo único positivo

Al Real Murcia solo le quedaban las contras, aunque durante muchos minutos hasta esa opción fue imposible. Sin ganar segundas jugadas, sin robos, sin forzar la pérdida del rival, el balón lo monopolizaba el Intercity, obligando a los granas a conformarse con mantener su potería a cero.

Pero hasta en los momentos más complicados, el Real Murcia forzó a Pol Freixanet. La tuvo Flakus tras un centro de David Vicente; y la volvió a tener en el esloveno en una contra lanzada por Palmberg. Incluso acumuló una doble ocasión que se fue fuera por poco cuando el reloj ya marcaba el minuto 39.

Fue en ese tramo final en el que más insistió el Real Murcia. Lo hizo sobre todo a base de saques de esquina. Sin embargo, apenas exigieron a una defensa local que vivía un partido de lo más plácido.

Davo y Moha, los señalados

No tocó Fran Fernández nada el descanso. Pero tampoco pudo retrasar mucho los cambios viendo cómo el Intercity tenía controlado el partido, exigiendo en ataque y perdiendo tiempo cada vez que se presentaba la ocasión. Yriarte y Loren Burón aparecían en el 53 para mandar a la caseta a Davo y a Moha, dos de los más señalados en la primera parte. En el 60 saltaría al terreno de juego Pedro Benito, dejando su puesto a Alcaina. El que no se movía del césped Juan Carlos Real, al que Fran Fernández se agarra con insistencia pese a que hace mucho tiempo que anda desaparecido.

No había forma de hacer reaccionar al Real Murcia. Y el Intercity seguía, aunque con menos insistencia, llegando al área de Gazzaniga. Montero la volvió a tener en el 64.

Aficionados del Real Murcia / Pepe Valero

Solo las acciones a balón parado daban algo de oxígeno al Real Murcia. No por el peligro generado, pero sí porque por lo menos hacían presencia en el área rival. A los saques de esquina desperdiciados se sumó una falta lanzada arriba por Juan Carlos Real.

Tampoco tenía su día Flakus, y eso que era el único que generaba peligro. La defensa volvió a dejarle con la miel en los labios en una clara acción en el minuto 76.

Un córner decisivo

Aprovechó Fran Fernández ese parón para hacer un nuevo cambio. Palmberg dejaba su sitio a Pedro León, y sin tiempo Pedro León se iba al córner para poner el balón en juego. No pudo ser más decisiva la entrada del muleño. Asistencia en el primer balón que tocó. Sirvió un córner perfecto que no desaprovechaba Yriarte, que mandó el balón a la red ante la locura de los aficionados murcianistas, que se merecían una alegría después de tantos minutos de decepción.

El gol de Yriarte cayó como una losa sobre las espaldas de un Intercity descendido ya matemáticamente. Pero incluso así los alicantinos fueron capaces de levantarse de la lona para llevar casi al infarto a los aficionados murcianistas. Superado ya el noventa, tuvo que aparecer Gazzaniga para evitar el empate. Pero no fue el único salvador. Porque la madera se alió con los granas cuando, a un minuto del final, volvió a evitar el gol de los locales.

Se salvó el Real Murcia en el Rico Pérez, un Real Murcia que no baja los brazos, que no pierde la esperanza pese a que el Ceuta no falquea; un Real Murcia que se afianza en el segundo puesto, pero un Real Murcia cuyo juego empeora cada semana que pasa y cuando el play off ya asoma.