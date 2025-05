La Unión Atlético se queda sin ascenso directo

Derrota de La Unión Atlético por 2-1 ante la Balompédica Linense que le impide lograr un ascenso que parecía que lo tenía prácticamente hecho. Una primera parte lamentable donde el cuadro minero mereció ir con una derrota mayor resultó finalmente decisiva, pese a la mejoría del segundo periodo.

El partido comenzó de la peor manera posible para el cuadro blanquiazul. La Balona saltó al verde convencida de que la única manera de salvarse era consiguiendo el triunfo y se comió al cuadro que dirige José Miguel Campos. El gol llegó en el minuto 3, pero antes ya tuvo una ocasión muy clara el equipo local. El tanto nació por la banda izquierda, en una rápida transición, y finalmente Carlos León, solo ante Salcedo, adelantó de forma merecida a la Recia. El gol no cambió el guion del partido y siguió atacando la Balona, que quería el segundo tanto.

Tardó diez minutos en saltar al verde La Unión Atlético y la mejor noticia es que lo hizo con solo 1-0 abajo. En una falta lateral, Quindimil, que volvía a jugar tras un mes lesionado, remataba de cabeza un balón alto.

La Balona, pese a saber que el Villanovense iba 3-0 ganando su encuentro y no podría salvarse, demostró una profesionalidad envidiable y, con un nuevo zarpazo, volvía a marcar. Joao Pedro, con una auténtica genialidad en una jugada individual, lograba perforar la red de Salcedo por segunda vez. Este hecho, en toda la temporada, lo había conseguido solo la Deportiva, que marcó tres en el Ángel Celdrán.

Tras asimilar el doble golpe, La Unión empezó a adueñarse del partido y a pisar el área rival. Jaime Santos, en un remate acrobático de chilena, obligó a Lázaro a intervenir. Esta jugada podía suponer un punto de inflexión en el partido, pero nada más lejos de la realidad. La Balona no sentenció el choque en el primer tiempo de milagro.

La Unión se queda sin ascenso directo / Europa Sur

Tras esa única ocasión del conjunto minero y una internada en el área que pedían penalti los hombres de José Miguel Campos, la realidad es que mereció otro tanto el conjunto de La Línea. Fuentes golpeó en dos ocasiones clarísimas al palo, Villa también estrelló el esférico en la madera y, entre esas tres situaciones claras, Joao Pedro estuvo cerca del doblete en su cuenta particular, con otro chut claro. El resultado al descanso de 2-0 era sin duda la mejor noticia para un conjunto unionense que vivía una auténtica pesadilla al saber que el Torremolinos iba goleando 3-0 a la Minera.

Reacción insuficiente

El segundo periodo fue totalmente distinto, como no podía ser de otra manera, ya que un primer tiempo peor era difícil de repetir. José Miguel Campos realizó dos sustituciones, entre las que estaba la marcha de Quidimil por Seth Vega y retrasando a Armando al puesto de defensa central. La Unión se hizo dueña del partido y estuvo cerca de recortar distancias en un gol anulado a la salida de un córner. Viendo la jugada, es difícil de entender la razón por la que el colegiado lo anuló, pero es cierto que esa acción animó a los pupilos de José Miguel Campos. En el minuto 60, en un penalti tan claro como innecesario cometido por El Kounni, llegó el 2-1 de Jaime Santos.

De ahí al final fue un quiero y no puedo por parte de La Unión, que tampoco tuvo ocasiones muy claras, pero sí que estuvo rondando el área defendida por Lázaro. La Balona, consciente de que estaba descendida desde los primeros minutos del partido, hizo una demostración de profesionalidad defendiendo el resultado y logrando una victoria de orgullo, pero que no le permite conseguir la permanencia.

La Unión Atlético no encontró el empate y se quedó con un ascenso que lo ha tenido en la mano en las dos últimas jornadas. Solo había una combinación entre 18 de no lograr el ascenso y fue la que se cumplió. Dos derrotas de La Unión y dos victorias del Torremolinos que obligan a jugar un play off que a principio de temporada era un éxito, pero que ahora es una pesadilla.