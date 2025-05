El UCAM Murcia B condena al Cieza al play off por la promoción

El Cieza había planteado este encuentro como el último de la temporada en casa, con el sueño de alcanzar el liderato y no disputar el play off de ascenso, pero nada salió según lo previsto. Desde el comienzo del encuentro se pudo ver a un correoso filial universitario bien plantado en defensa que dejaba pocos espacios al ataque espartero, salvo alguna excepción en jugadas trenzadas por las bandas pero que no llevaban el peligro suficiente a la portería defendida por Montoya.

La sorpresa saltaba a los doce minutos, cuando un tiro sin aparente peligro hacía una parábola sorprendente y acababa en el fondo de las mallas para adelantar a los visitantes. Pero el Cieza, lejos de venirse abajo volvió, a la carga luchando todos los balones y consiguiendo el empate en un magnifico libre directo ejecutado por Chema Lorente. Antes del descanso, Pérez volvió a poner en ventaja a los universitarios.

El encuentro se preveía disputado hasta que dos polémicas decisiones arbitrales dejaban al Cieza con nueve jugadores. Aún así, el conjunto espartero siguió peleando todos los balones y poniendo en dificultades al filial universitario, que tampoco mostraba interés por buscar la portería rival, hasta que en los minutos finales aprovechó una contra en la que Córcoles batía a Simón a placer.

El Cieza acabará segundo en la tabla en lo que ha sido una grandísima fase regular, a falta de un colofón en forma de ascenso tras el play off.