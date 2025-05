El Real Murcia, a no bajar los brazos tras otro golpe del líder

Las esperanzas de liderato del Real Murcia se apagan con cada victoria del Ceuta. Si hace una semana los de Romero no fallaron contra el Real Madrid Castilla, esta jornada tampoco habrá posibilidad de recortar al primer clasificado. Ayer, los norteafricanos volvieron a dar otro paso de gigante hacia el campeonato tras ganar al Mérida con un gol de Koné. Solo le queda ya al Real Murcia agarrarse al milagro. Esta tarde en el Rico Pérez ante el colista Intercity tendrán que ganar para mantenerse a cuatro puntos -cinco teniendo en cuenta el golaveraje- a la espera de lo que suceda en las últimas cuatro jornadas.

No quiere dejar el Real Murcia de meter presión al Ceuta, lo que conseguiría ganando hoy al Intercity, pero también tienen que sumar los tres puntos los granas para confirmarse en una segunda posición que da ventaja de cara al play off. Además, con la asignatura pendiente del juego, una segunda victoria consecutiva permitiría olvidar lo sucedido en el play off y entrar en la recta final con los ánimos renovados para llegar en el mejor estado de ánimo posible a la primera eliminatoria de ascenso.

No debería tener problemas el cuadro de Fran Fernández para ganar al Intercity, que este mismo domingo podría confirmar su descenso a Segunda RFEF. Tras un año decepcionante, no ganan los alicantinos desde el 23 de febrero, cuando se impusieron en el campo del Fuenlabrada, aunque ya en la primera vuelta fueron capaces de sacarle un punto a los granas. En el choque disputado en Nueva Condomina, llegaron a adelantarse en el marcador con un gol de Montero en el 14. El 1-1 final lo pondría Alcaina de penalti.

Recuperando fichas

Después de recibir al Villarreal B a cuadro, Fran Fernández recupera a la mayoría de sus efectivos. Sigue siendo baja Isi Gómez, al que le queda este y otro partido de sanción, y es duda el lateral Ian Forns, con problemas físicos toda la semana. Pero con Gazzaniga, Yriarte y Palmberg de vuelta, los problemas son menos. No hay duda de que el meta argentino regresará al once titular, donde no están las cosas tan claras en el centro del campo. Habrá que ver si Yriarte acompaña a Moha, con Palmberg por delante, o si el preparador murcianista prefiere dar descanso al ex del FC Barcelona, apostando por la entrada de Juan Carlos Real.

En defensa, con Alberto González y Saveljich consolidados en el centro de la defensa, y con Vicente dando verticalidad por la banda izquierda, en la derecha, ante los problemas físicos de Forns, podría entrar Cadete.

Dependencia de Flakus

Pero ahora mismo el jugador más importante para el cuadro grana es David Flakus. El delantero esloveno, que ya suma cinco goles, fue el autor del tanto del triunfo contra el Villarreal B de hace una semana y el autor del gol del empate contra el Ceuta. De ahí la dependencia en ataque de los murcianistas en el futbolista cedido por el Castellón. No parece que hayan dudas sobre su titularidad, estando acompañado por Pedro Benito, suplente el pasado domingo, y por Loren Burón, que parece haberle ganado la partida a Davo. Aunque con Fran Fernández, muy fans de hacer cambios en el once, nunca se sabe.