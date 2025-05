El Lorca Deportiva logra el ascenso tras cuatro años en Tercera

El Lorca Deportiva logró el ascenso a Segunda RFEF tras cuatro años en la Tercera División. Los lorquinos hicieron los deberes ganando al Bala Azul (1-2), algo que no ocurrió en Cieza, donde el conjunto espartero sucumbió ante el UCAM Murcia B (1-3). No faltó a la cita el goleador Andrés Carrasco y después, Gabri López rubricó el triunfo del cuadro lorquino. El equipo que prepara Sebas López logró el salto de categoría una semana antes de que terminara la liga regular. Es la tercera vez que este Lorca fundado en 2012 logra militar en superior categoría y, además, con tres propietarios distintos. El primera dirigente fue Quique Pina; después el argentino, Hugo Issa, y ahora con el grupo mexicano Own a Team, dirigido por Jacques Passy. Es el tercer ascenso de Sebas López. Lo consiguió con el Águilas, Pulpileño y ahora hizo con el Lorca Deportiva

Los más de quinientos aficionados que estuvieron presentes en el siempre difícil Playasol festejaron en el feudo del Puerto de Mazarrón el ascenso y después siguió la fiesta en Lorca.

Desde el pitido inicial se pudo comprobar que el Bala Azul iba a intentar que jugara lo menos posible. Las continuas interrupciones y las pérdidas de tiempo, sobre todo del veterano portero Emilio, eran mensajes para que los lorquinistas, que eran los que se estaban jugando mucho, captaran e imprimieran velocidad al juego.

El sistema de juego de los lorquinistas, que vistieron de amarillo, era el de siempre, pero la motivación se palpaba y que era mucho mayor que otras veces.

El Lorca defendía bien, tenia controlado el juego con un Sergi Monteverde manteniendo el equilibrio en la parcela ancha, e intentando perforar por la bandas, donde por la derecha, Bertomeu era el más incisivo.

No había noticias del Bala Azul en ataque. Intentaba defender bien, lo mas lejos de su área posible y buscaba el juego directo, pero nada de nada.

El Lorca insistía, percutía a través de Dani Alviar, Álex Peque y Gabri, pero no terminaban con peligro las jugadas.

Cuando el choque reflejaba un empate sin goles, llegó la noticia del primer gol del UCAM, el cual fue muy celebrado en la grada por los numerosos aficionados lorquinistas que se dieron cita.

Mucho más se celebró el gol de su equipo. Corría el minuto veinticuatro cuando el Lorca Deportiva se adelantó en el marcador. Centro pasado desde la derecha al área del Bala Azul, la defensa local no acierta y el de siempre, Andrés Carrasco, no perdona, batiendo a Emilio. Decimonoveno gol del veterano centro delantero murciano en la presente campaña.

Poco después, llegaban noticias desde la Arboleja, donde el Cieza empataba el choque. Con esos resultado, el equipo lorquino tenía el ascenso en su mano.

Sin mucha más historia, sin ocasiones de gol, pero con la impresión de que el equipo lorquino tenía el choque controlado se llegó al descanso. También en la Arboleja. Los resultados ponían el equipo lorquino en Segunda RFEF.

Apenas cambió la tónica en la segunda mitad. Los aficionados lorquinos, muchos más que los locales, llevaban a su equipo en volandas. El Bala Azul se defendía como podía, pero llegaba con cuentagotas al área de Zorro. Este llevó la incertidumbre a la grada cuando en un choque se llevó un golpe y estuvo demasiado tiempo siendo asistido, aunque el huercalense se recuperó.

Poco después, seguían llegando buenas noticias desde Cieza, ya que el UCAM B marcó el segundo gol. El triunfo provisional del filial universitario y la victoria del Lorca ponía a los de Sebas López en superior categoría.

Mucho más cuando a los ocho minutos de la reanudación llegó el segundo de los lorquinos. Centro con música de Álex Peque y Gabri López, de volea, marca un golazo. Muy bien el Lorca Deportiva, que estaba haciendo los deberes en un campo complicado.

En una jugada aislada, el Bala Azul acortó distancias. Los del Puerto de Mazarrón no inquietaron en ningún momento la meta de Zorro, con peligro. Sin embargo, en un desacierto, el Bala Azul puso la incertidumbre en el marcador tras el gol de Ferni.

La alegría volvió a los rostros de los aficionados lorquinistas cuando llegó la buena noticia para ellos de que el UCAM había marcado el tercero en la Arboleja. El ascenso, un poco más cerca.

No estuvo a la altura el defensa central del Lorca Deportiva, Alberto Navarro, con lo que se estaba jugando su equipo, y cuando el choque estaba a punto de terminar. Entró en la provocación de un delantero local, le agredió y fue expulsado. Los lorquinistas afrontaron el tiempo añadido con un hombre menos, lo que supuso una hipermotivación al Bala Azul que dispuso de dos acercamientos con peligro, a punto de lograr el empate.

El triunfo del UCAM B en Cieza llevaba cierta tranquilidad a los aficionados visitantes. El ascenso estaba a punto de llegar.

El choque del Cieza terminó algo antes que el del Playasol, por lo que el ascenso del equipo lorquino se empezó a celebrar antes de tiempo.