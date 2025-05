El Jimbee, ante el partido que nadie quiere jugar

A las 17.00 (televisado por Dazn), Jimbee Cartagena y Sporting Clube de Portugal disputan el partido que nadie quiere jugar, el choque que cuando llegas a una Final Four, como es el caso de esta UEFA Futsal Champions League, no quieres ni pensar en tener que afrontar. En juego están el tercer y cuarto puesto, que no sirven para nada salvo para que queden reflejados en el cuadro de honor de cada curso, pero que con el paso del tiempo ni te acuerdas de lo que ha pasado en este tipo de partidos.

Los de Duda, tras la derrota por 3-2 ante el Kairat en un choque donde la falta de acierto del cuadro portuario volvió a ser decisiva, afrontan este partido con dos motivaciones por encima del resto. La primera es el hecho de intentar ganar porque nunca el club ha disputado una Final Four y siempre es mejor terminar tercero o cuarto; un hecho que sus rivales, que saben lo que es ganar la máxima competición europea, no le darán la misma importancia.

La otra gran motivación son los 200 aficionados desplazados desde Cartagena y que estarán en las gradas para estar con los suyos. Por ello, el cuadro rojiblanco intentará cerrar la aventura europea con un triunfo y con la oficiosa medalla de bronce como el tercer mejor equipo del viejo continente.

La final la disputarán Kairat ante Palma Futsal a las 20.00 (también televisado por Dazn) y el cuadro balear intentará revalidar por tercera vez el título europeo. Este hecho sería histórico, ya que nadie ha sido capaz de hacerlo desde que arrancara la competición allá por la temporada 2001-2002. Los baleares, que superaron con claridad a Sporting Clube por 0-3, son los favoritos ante un Kairat, que supo jugar el ‘otro’ fútbol sala para vencer a Jimbee, pero que no realizó un gran partido.