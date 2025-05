El Águilas se despide con derrota ante el Antoniano

Cerró la temporada el Águilas FC perdiendo ante un Atlético Antoniano (0-2) que se jugaba mejorar la clasificación de play off por el ascenso. Una última cita que resume a la perfección la temporada del equipo costero, sin acierto de cara a gol y con decisiones arbitrales muy discutidas por los blanquiazules. Un partido para cerrar una temporada en la que no se ha podido cumplir el objetivo de alcanzar el play off por el ascenso, y tras la cual habrá que esperar para ver cómo se desarrolla el proyecto deportivo de Alfonso García.

En el comienzo del partido los visitantes tuvieron más criterio para llegar la portería rival. Antes de llegar a los primeros diez minutos de juego, Óscar centraba paralelo a la portería sin encontrar rematador en una jugada que finalizaba con un remate de Raúl Rojas a las manos de Iván Buigues, quien no pudo hacer nada ante un disparo lejano de Ayán que adelantaba a los de Lebrija. Tan solo sobre la media hora, los jugadores de Fran Alcoy se acercaron a la portería de Adrián Romero. Hasta en tres ocasiones pudieron batir al portero visitante, pero ni Joel Rodríguez ni Chris Martínez en el rechace acertaron. De nuevo era Joel Rodríguez en el saque de una falta quien estrellaba el balón en el larguero, picando en el suelo y saliendo para que rechazara la defensa del Antoniano, una jugada que se reclamó gol, pero que el árbitro no concedió. El tanto del empate buscado por los costeros no llegaba. Joel Rodríguez servía un balón entre líneas a Chris Martínez, quien de nuevo se encontró con Romero. Antes del descanso, de nuevo Ayán lanzaba desde lejos para que Iván Buigues despejara a córner.

La segunda entrega arrancó con los costeros buscando el gol del empate.Chris Martínez centraba paralelo a la portería sin encontrar rematador en el área pequeña; Joel Rodríguez lanzaba ajustado al larguero y Chris Martínez de nuevo, solo ante Adrían Romero, no pudo enocntrarse con el gol.

Los costeros llegaban al área del equipo de Lebrija y creaban ocasiones, pero sin poner en peligro al portero Romero. Tan solo Héctor Martínez puso en complicaciones al portero visitante, que volvió a resolver bien para su equipo. Se entraba en los últimos diez minutos con una falta cerca al área de Iván Buigues que ejecutó el visitante Cobo para marcar el segundo gol de los visitantes y dejar cerrado el partido. Quedó una última oportunidad para los de El Rubial, pero de nuevo Joel Rodríguez se encontró con Adrián Romero.

Ficha técnica

Águilas FC: Iván Buigues, Lillo Castellano, Pelón (Darío, 69), Ebuka (Mario Abenza, 46), Morillas, Soler, Tropi (Javi Soto, 59), Javi Castedo (Hyeon-Jun Park, 46), Héctor Martínez, Joel Rodríguez y Chris Martínez (Aitor, 80).

Atlético Antoniano: Adrián Romero, Nestor Senra, Guti (Chaca, 73), Mario, Cobo (Benito, 84), Joao, Jaime, Raúl Rojas (Álvaro Caro, 84), Javi, Ayán (Nacho, 67) y Óscar (Mike, 67).

Goles: 0-1. Min. 15: Ayán. 0-2. Min. 81: Cobo.

Árbitro: García Presa, amonestó a los locales Joel Rodríguez, Chris Martínez y Lillo Castellano; y a los visitantes Ayán y Óscar.

Campo: Centenario El Rubial, ante unos 800 aficionados.