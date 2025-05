El Odilo hace historia y peleará por el ascenso a la ACB (72-71)

La historia está hecha, precisamente, para partidos como este. Esos en los que pase lo que pase quien gana es el deporte de la canasta. Y eso es lo que ocurrió ayer en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Un recital de baloncesto, de defensa, de carácter y de resiliencia. Una ciudad empujando a un equipo dispuesto a hacer algo histórico y que al final se tiñó de épico. Porque pese a volver a empezar con un parcial en contra en el segundo cuarto, por enésima vez, Odilo Cartagena pudo volver al partido… Y ganarlo. Una victoria que hace a los de Jordi Juste certificar su presencia en los play off de ascenso a la Liga Endesa.

Y es que si algo demostró el equipo blanquinegro, es reponerse una y otra vez ante la adversidad. Esa que lo dejó sin pívots, que le ha ido golpeando con lesiones toda la temporada y que ni por esas se han venido abajo. Porque Odilo Cartagena está realizando una gran temporada en Primera FEB, haciendo de su pabellón un fortín y ganando partidos a domicilio claves para luchar por las eliminatorias. El cuadro portuario demostró en el Palacio de los Deportes ese baloncesto que tantas alegrías le ha dado durante toda la temporada. Porque el plan de Javier Rodríguez funcionó…. Pero el técnico Jordi Juste logró hacer que se tornase a su favor.

Una montaña rusa

Como no podía ser de otra manera, el partido fue una montaña rusa. El Alimerka Oviedo empezó arriba la primera parte pero, aunque se fue por delante en el primer cuarto (20-22), se fue más contento seguramente el conjunto albinegro. A los visitantes le entró todo en su arranque, en especial a Nweke, pero los locales ajustaron su defensa y fueron recuperando terreno hasta colocarse a solo dos puntos.

La defensa de los locales funcionó mejor a partir de los últimos cinco minutos del segundo cuarto, bajando el acierto asturiano y forzando las pérdidas de los de Javier Rodríguez, que se quedaron en cuarenta y tres puntos en el segundo cuarto. Además, a los cartageneros le entraron los triples en ese parcial, en especial con un Hermanson, autor de buena parte de los puntos, encontraron a Ugochukwu por dentro y Van Eyck completó una presentación valiente para un 43-43 al termino de los primero veinte minutos.

Los jugadores se fueron a vestuarios entre chispas, los locales con la sensación de poder hacer más, y el feeling se mantuvo en la reanudación. Pese a confirmar su dominio en el rebote, al Oviedo le costó mucho aprovechar esas oportunidades, obcecado quizás con el triple hasta terminar en un pésimo parcial. Verplancken lo intentó, pero Gerard Blat y Gabi Gil acudieron siempre al rescate de los locales (54-51).

Éxito en la rotación

Además, la rotación de Jordi Juste dio muchos más puntos y los de Rodríguez se aferraron a Langarita y su mejor arma en la lucha. Después de otro triple de los visitantes muy lejano en ese cuarto y sobre la bocina, el Oviedo entró con todo al último gracias al acierto de tres de Valinotti y su intensidad para robar en defensa.

El pabellón de la Avenida del Cantón alcanzó sus máximos decibelios, con una afición volcada con el equipo, pero el Oviedo se hizo digno merecedor de la victoria aguantando el chaparrón. Sin embargo, el empuje y la garra de los cartageneros hizo sudar y mucho a los asturianos. Mucha tensión y muchos tiros fallados, mientras Hermansonn se enchufaba un tiro decisivo para dar la victoria a su equipo, pues tras el tiempo muerto visitante, el cuadro ovetense falló el tiro y no pudo ganar el partido.

Sin hacer la mejor segunda vuelta de su historia, el Odilo Cartagena se planta en sus primeros play off de ascenso a la Liga Endesa, contra un rival que tendrá el factor cancha a favor pero que aún se desconoce. Condición que no asusta a los de Jordi Juste visto lo visto, aunque, el físico, además de la categoría de los rivales, si puede marcar diferencias, con el big six esperando desde hace bastante tiempo.