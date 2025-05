Fran Fernández: "Ahora hay más ilusión que presión"

No es Fran Fernández un entrenador de los que hacen ruido. Tampoco es el almeriense un técnico de los que levantan masas. Pero alejado totalmente del perfil populista, nadie confía más en el equipo que el propio preparador. Cada semana transmite confianza en las ruedas de prensa, cada jornada, pese a que la liga está cerca de acabarse, insiste en defender las opciones de ascenso de los suyos. Basándose en su experiencia, él tiene claro que el próximo curso el Real Murcia estará en Segunda División. Y aunque todo parece indicar que esa bala se la jugarán en el play off, Fran Fernández mantiene su esperanza de remontada hacia el liderato.

«Vamos a pelear por todo», insistía ayer, destacando la ilusión que se ha instalado en el vestuario en el momento más importante del curso.

Destacaba ayer el almeriense que el equipo llega al sprint final «con más ilusión que presión», y para él eso es importante, porque reconoció que a lo largo del curso «ha habido momentos, sobre todo al inicio, en los que ha habido más presión que ilusión. Y ahora hay mucha más ilusión. Entonces eso se puede con todo».

«La presión, ahora mismo sabemos lo que hemos venido aquí, sabemos lo que nos jugamos. Queríamos estar aquí donde estamos en este momento de la temporada. Estamos ilusionados con lo que pueda venir».

Al no depender de sí mismo, el Real Murcia, que tiene cuatro puntos menos que el Ceuta, toca esperar el pinchazo de los norteafricanos, pero para Fran Fernández lo importante es no fallar.

«Si nosotros no hacemos nuestro trabajo bien, da igual lo que hagan los demás. Está claro que para alguna cosa no dependemos de nosotros mismos, para otras sí. Así que lo que dependa de nosotros, vamos a intentar hacer un buen partido contra el Intercity y vamos a intentar traernos los tres puntos. Luego ya lo demás, no depende de nosotros».

Apostando porque habrá nuevos cambios en el once, con el objetivo de «mantener a la gente activa», Fran Fernández también hablaba de la importancia del grupo por encima de las individuales. Reconociendo que en la plantilla no hay futbolistas que marquen diferencias, decía que «vamos a ser un equipo, como estamos siendo, de currantes, un equipo que trabaja, que es solidario, que ponemos al equipo por delante de lo individual, y eso es lo más importante».

Pendientes de Ian Forns Para este encuentro recuperara a Gazzaniga, Palmberg e Yriarte, mientras que Isi Gómez sigue sancionado. La duda está en las molestias de Ian Forns. «Estamos pendientes de su evolución», decía ayer el técnico murcianista.

El Ceuta recibe hoy al Mérida

El Real Murcia juega mañana domingo en el Rico Pérez ante el Intercity, pero hoy los aficionados granas estarán pendientes de lo que haga el líder Ceuta en su partido frente al Mérida. Los de Romero, que cuentan con cuatro puntos más que los granas, tienen un difícil compromiso frente a un Mérida que es cuarto con 53 puntos y no pierde desde el 14 de marzo.