El UCAM Murcia CB vuelve a tener una baja

Una semana más, el UCAM Murcia CB tendrá una ausencia. Si en la victoria ante el Surne Bilbao no pudo participar Kaiser Gates, cuyo concurso sigue estando en duda para visitar al Hiopos Lleida este domingo (17:00 horas, Movistar), ahora es el pívot sueco Simon Birgander quien, según Sito Alonso, "es casi seguro que no pueda jugar" por unos problemas físicos. "Está arrastrando unas molestias. La última vez que se fue al banquillo en el partido ante el Bilbao ya dijo que no podía continuar y su evolución va a ser lenta", comentó en rueda de prensa el técnico universitario, quien también desveló que otro 'cinco' de la plantilla, el griego Kostas Antetokounmpo, fue baja en el entrenamiento del jueves, yy también arrastras molestias el base Dani García: "No ha sido una semana muy fácil", dijo el preparador sobre las lesiones.

Los universitarios tienen un margen de error casi del cero por ciento en las cinco jornadas finales para tener opciones de entrar en el play off. Y este domingo visitan a un rival que sellaría la salvación matemática si logra la victoria. Para Sito Alonso, el nivel que está mostrando su equipo fuera de casa esta temporada, que es muy alto, y bajo en el Palacio, se debe solo a la autopresión que se meten sus jugadores en el Palacio de los Deportes: "No es un tema de concentración. Cuando jugamos en Murcia tamibén estamos concentrados, el deseo no varía, pero sí la presión. Cuando juegas fuera de casa el sentimiento que tienen los jugadores es que es más difícil y eso te quita una presión que arrastras por haber ganado el año pasado el noventa por ciento de los partidos aquí. Ese porcentaje te obliga a ganar a todos los rivales que vienen aquí, y eso ha hecho que en casa haya un desajuste con respecto a otras temporadas y muy especialmente, la última. La presión que se han puesto los jugadores por ganar todos los partidos en casa hace que el resultado, no solo del partido, sino que sea diferente en cada acción. Si fuera una cosa de concentración, no sería una cuestión solo de jugar fuera de casa", explicó el técnico en rueda de prensa.

Simon Birgander defiende a Ante Tomic en el partido UCAM Murcia-Joventut / ACB Photo-Javier Bernal

El UCAM ya ha igualado el récord de victorias fuera de casa en ACB, con ocho. Y de ganar de nuevo este domingo, lo superará. "Me encantan los récords que llevamos, pero lo único que tengo claro y me preocupa ahora mismo es el Lleida. Lo demás no me extramotiva ni me motiva ningún récord, pero a medida que vas consiguiendo récords te das cuenta que es bueno para el club. Tengo bastantes cosas en la cabeza ahora mismo en la cabeza como para pensar en eso, sobre todo el Lleida, por cómo se comporta en su pista y es un sitio que conozco de primera mano porque fui entrenador del filial en el Monzón. Desde mi punto de vista, cómo se ha comportado un equipo recién ascendido en cuanto a manejarse en el mercado, cambiar jugadores y la ambición tan clara de conseguir un objetivo, me parece ejemplar. Ha sido una plantilla dinámica durante el año y es una muestra de la ambición deportiva y el buen hacer de su dirección deportiva. Es un equiop que no quiere, ni por asomo, volver a descender porque saben lo difícil que es y ellos fueron una gran sorpresa el año pasado", puntualizó.

El Hiopos Lleida quiere que el Barris Nord sea una caldera para recibir al UCAM. Para eso ha lanzado una promoción con descuentos para sus abonados. El ambiente que se encontrará el conjunto universitario será caliente: "Estamos acostumbrados a jugar en diferentes pistas y hemos ganado este año en varias, pero creo que ninguna, para lo bueno, va a ser como la de Lleida. Ellos tienen un apoyo y una manrea de vivir la vida como debe ser, con energía. Cuando veo cómo celebran las victorias y apoyan a sus jugadores cuando pierden, me gusta porque tienen muy asumidas las dificultades que tienen. En la anterior época en ACB vivieron cosas increíbles y saben que el factor público es vital. Es la pista emocionalmente más difícil para jugar hoy en día en la ACB", precisó.