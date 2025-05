Palmberg, Yriarte y Moha, las tres cartas para el Real Murcia en Alicante

El Real Murcia no falló ante el Villarreal B después del peaje que tuvo que pagar en la derrota ante el Alcorcón. Además de perder tres puntos, los granas se quedaron sin varias de sus piezas importantes debido a las expulsiones y acumulación de cartulinas amarillas, y aún así fue capaz de sacar una importante victoria para no perder más terreno con un Ceuta que no afloja en su lucha por el primer puesto que otorga el ascenso directo a Segunda División. Una vez superado ese obstáculo, el técnico Fran Fernández recuperará para este domingo en Alicante ante el Intercity (17.30 horas, FEF.TV) a varias de sus piezas importantes.

Especialmente en un centro del campo que para el duelo ante el filial amarillo se quedó prácticamente en cuadro. Moha Moukhliss y Richard Boateng era los dos únicos jugadores naturales en esa posición que disponía el técnico, por lo que partieron de inicio ante el Villarreal B para conformar una medular casi insólita esta temporada. Sin embargo, siete días más tarde, ahora la papeleta regresa a un Fran Fernández que deberá escoger la mejor opción para la sala de máquinas. Una decisión que no solo puede ser determinante para esta jornada en el Rico Pérez, sino también para los otros tres partidos que le restarán en su calendario en busca de meterle presión al líder para aprovechar cualquier fallo y hacerse así con el primer puesto en la decisiva recta final del curso.

Con Joao Pedro Palmberg y Jorge Yriarte de vuelta otra vez tras cumplir sus sanciones, al ver el brasileño su quinta amarilla en Alcorcón y ser expulsado el Venezolano, más el regreso de Moha Moukhliss mucho más rodado tras superar su esguince de rodilla sufrido a principios de enero, el entrenador del Real Murcia debe escoger entre el acompañante de Palmberg en la medular o apostar por el centro del campo con el que inició la temporada.

Todo apunta a que la primera opción es la que más posibilidades tiene de irrumpir en el estadio Rico Pérez. El joven brasileño se ha convertido en una pieza importante en la sala de máquinas, especialmente desde la lesión de Moha, y lo más probable es que regrese al once esta jornada en Alicante acompañado por alguien más. Y en esas posibilidades se encuentran tanto un Moha Moukhliss con el que compartió este rol en la primera vuelta y un Jorge Yriarte que también conoce de sobra lo que es desempeñar estas funciones junto a Palmberg en los últimos meses.

No obstante, para el partido ante el Alcorcón el brasileño fue suplente, al apostar Fran Fernández por la medular con la que inició el presente curso. Tanto Yriarte como Moha aparecieron en el once junto a Isi Gómez, una variante que sorprendió en primera instancia al dejar a Juan Carlos Real en el banquillo.

Isi Gómez sigue sancionado

No obstante, el plan se vino abajo de manera rápida al ser expulsado el madrileño a la media hora de juego por doble amarilla. De hecho, deberá cumplir dos partidos más de sanción y no estará disponible hasta el duelo ante el Atlético Sanluqueño. El entrenador grana podría apostar de nuevo por Moha e Yriarte juntos, en busca de mayor solidez, pero esto provocaría dejar fuera a Palmberg de sus planes. Aunque podría contar así con el joven brasileño en la mediapunta, en principio su posición natural, aunque es algo que poco se ha visto esta temporada y supondría dejar fuera a Juan Carlos Real. Una opción un tanto arriesgada para un Fran Fernández que no suele alterar demasiado sus planes.

Además, para las posiciones en banda, habrá que ver también si el técnico grana se decide por el regreso de Davo y Pedro Benito, los habituales en los costados hasta hace una semana, después de escoger tanto a Pedro León como a Carlos Rojas en la victoria ante el Villarreal B. El que es intocable como referencia ofensiva es un David Flakus que, especialmente en los últimos partidos en casa, está siendo el principal baluarte de los murcianistas al transformar sus goles en valiosos puntos.

La FEPEMUR completa cuatro autobuses para el domingo

El Real Murcia estará bien arropado este domingo en Alicante para su vital duelo ante el Interctiy en el Rico Pérez (17.30 horas, FEF.TV). La cercanía del desplazamiento, el cambio de estadio y el actual momento del conjunto grana forman un cóctel perfecto para unos aficionados que no han dejado solo a su equipo prácticamente en ningún partido como visitante esta temporada.

No obstante, la afluencia de seguidores murcianistas será todavía mayor esta jornada debido a todos esos condicionantes. Un partido en el que el Real Murcia puede dejar certificada su presencia matemática para el play off, en caso de ganar y que rivales como el Atlético de Madrid B o el Sevilla Atlético no sumen, y que podría recortar también distancias respecto al líder. Eso lo sabrá unas horas antes, ya que el Ceuta, que ocupa el primer puesto de la clasificación del grupo II de Primera Federación, se enfrenta el sábado a las 16.00 horas al Mérida, otro equipo que se sitúa entre los primeros clasificados.

Se espera un desplazamiento numeroso para este domingo en Alicante, donde la Federación de Peñas del Real Murcia (FEPEMUR) informó ayer que ya ha completado cuatro autobuses para el viaje del domingo, a la espera de poder cerrar también un quinto en las próximas horas que restan.

A los cuatro autocares hay que añadir a los centenares de murcianistas que también se desplazarán por su cuenta propia en sus coches. La afición estará ubicada en el fondo norte del estadio José Rico Pérez, escenario en el que se disputará el encuentro debido a las obras que se están llevando a cabo en el Antonio Solana, estadio habitual del Intercity para sus encuentros como local.