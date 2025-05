El Jimbee Cartagena tiene ante el Kairat el penúltimo paso hacia la gloria europea

Llegó el día. Esta tarde (18.00 horas, DAZN), el Jimbee Cartagena disputa la primera de las semifinales de la UEFA Futsal Champions League ante el Kairat. Será la primera vez que el cuadro cartagenero participe y la ilusión en la expedición es desbordante. Si consigue la victoria, se medirá el domingo a las 20:00 al ganador de la otra semifinal que enfrentará al Sporting de Portugal contra Palma Futsal, vigente bicampeón de la competición.

El Jimbee Cartagena se ha presentado en Le Mans feliz con su papel de debutante y sin el cartel de favorito, ya que se mide a tres equipos que saben lo que es ganar este torneo en más de una ocasión y además son habituales en las Final Four. El pasado no juega, aunque puede tener su importancia para manejar ciertas situaciones de tensión al ya haber vivido esos momentos años anteriores. En ese aspecto, Jimbee es debutante, pero su líder no. Duda ya ha estado en varias Final Four y con ElPozo Murcia estuvo muy cerca de ganar el cetro europeo.

Es sin duda el gran problema del cuadro rojiblanco esta temporada. El Jimbee suele ser mejor que sus rivales, pero la falta de acierto, el bajo porcentaje de ocasiones que crea que acaban en gol, le ha condenado en muchos encuentros. Un problema que el propio Duda no ha tenido nunca problemas en reconocer y que volvió a poner énfasis en sus últimas declaraciones en Cartagena antes de viajar a Le Mans. Un equipo que juega muy bien y con Pablo Ramírez, Osamanmusa, Motta o Waltinho en su plantilla, tiene argumentos de sobra para hacer goles. Este año la efectividad está siendo baja, pero la confianza existente en la plantilla y el cuerpo técnico es total y se afronta esta Final Four con plenas garantías.

La mejor noticia que tiene Duda es que podrá contar con todos los efectivos para el encuentro más importante de la temporada, que, si se supera esta noche, provocaría que el partido más importante fuera el del domingo. El equipo ha tenido muchos problemas físicos durante toda la campaña que han impedido que muchos jugadores mostraran su mejor nivel. Eso ya es historia y el conjunto cartagenero llega en el mejor momento físico y mental al partido decisivo.

Dominador en Kazajistán

Ganar la Champions League no va a ser nada fácil, ya que tendrá que superar el equipo que preside Jimenez Bosque a dos rivales de una talla mundial. El Kairat es el gran dominador de la liga kazaja, ya que hasta el curso pasado, que se proclamó campeón el Semey, el cuadro de Almaty lleva 20 ligas ganadas de manera consecutiva. En ese periodo, además, se proclamó en dos ocasiones (2013 y 2015) campeón de Europa. Esta campaña va líder de la liga regular kazaja con 30 victorias, cuatro empates y dos derrotas en 36 partidos; además, los seis encuentros previos de la Champions los saldó, al igual que el Jimbee Cartagena, con victoria. La mancha negra esta temporada para el equipo de Asia Central es la derrota en la final de la Copa de Kazajistán 5-1 ante Semey.

Con un estilo en el que el portero-jugador es fundamental, el Kairat intentará superar al cuadro de la trimilenaria y sumar así una nueva final europea que sería la cuarta de su historia.