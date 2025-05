Alisson y Dennis despiertan del sueño europeo a un buen Jimbee

Una vez más el Jimbee Cartagena volvió a pecar de falta de efectividad. Era el gran peligro que tenía, ya que es un problema que lo lleva arrastrando durante todo el curso y en el día más importante de la temporada volvió a aparecer. El sueño europeo del cuadro cartagenero se desvanece en las semifinales de la Champions tras caer 3-2 ante un Kairat que se apoyó en los dos goles de Alisson y en las numerosas intervenciones de su portero Dennis para llevarse la victoria y clasificarse para la final.

El choque se pareció a muchos de los que se han visto esta temporada. Con la novedad de que el portero rival, cuando atacaba el cuadro de Almaty, se sumaba al ataque; todo lo demás era igual. Un Jimbee, una vez más, superior a su rival, pero incapaz de aprovechar sus situaciones. La primera gran ocasión del partido la tuvo Motta para el cuadro portuario que, tras un movimiento con la cintura, consiguió encontrar el hueco necesario para disparar, pero el chut se estrelló en el palo; no habían transcurrido ni tres minutos. Fue el inicio de un guion que se estuvo manteniendo en el primer tiempo, pero que no sirvió para los cartageneros. Con un gran Pablo Ramírez y un incisivo Cortés, llegaban las primeras ocasiones de peligro, pero que se encontraban con un acertado Dennis.

En una de las dos únicas faltas que cometió el Jimbee en el primer periodo llegó el primer tanto del encuentro. Zanotto amagó en el libre directo y le cedió el balón a Alisson, que con un zurdazo seco superó a Chemi haciendo el 1-0. Una vez más el Jimbee se encontraba por detrás en el marcador, pese a tener más ocasiones que su rival y no saber aprovecharlas.

Mellado celebra el 1-1 / UEFA

Gol con incertidumbre

La igualada llegó a falta de 17 segundos para el descanso y se tuvo que celebrar dos veces. En esta Final Four está el VAR y lo solicitó el Kairat en una jugada que comenzó atacando el cuadro kazajo y que acabó con Alisson tendido en la pista pidiendo penalti. Los árbitros no vieron nada punible ahí, la contra del Jimbee fue de manual y Mellado batió a Dennis con un disparo por debajo de las piernas del guardameta del conjunto de Asia Central. Los árbitros revisaron la acción y no vieron nada en el área de Chemi por lo que el tanto fue legal. Dos veces lo celebraron los aficionados del Jimbee y el partido quedaba igualado y con todo por decidir para el segundo periodo.

Dennis sostiene al Kairat

Tras la reanudación se hizo enorme el guardameta del cuadro de Almaty. Dennis se dedicó a desbaratar una tras otra todas las ocasiones que iba teniendo el Jimbee. Primero fue Motta, luego Gon Castejón, tras una gran pared con Waltinho y, finalmente, Cortés, que ante el portero brasileño tampoco fue capaz de batirlo. Tres ocasiones claras de gol y una vez más los fantasmas de la falta de acierto aparecieron. Se entraba en los últimos diez minutos de partido y la sensación era que el Jimbee tenía que tener el partido ya más que encarrilado.

Alisson celebra uno de sus goles / UEFA

La falta de efectividad, la condena

Quien perdona, lo paga. Una vez más lo pagó el Jimbee Cartagena, que vio como en una rápida contra, tras un gran robo de balón, de nuevo Zanotto asistió para que Alisson, solo ante Chemi, hiciera el 2-1. Este tanto rompió el partido, ya que obligó a Duda a sacar portero-jugador y, en esa situación, Dennis, en uno de los numerosos ataques del Jimbee, se quedó el esférico con las manos y, desde su área, con un gran chut hizo el 3-1. Restaba poco más de un minuto y solo el cuadro de la trimilenaria, tirando de orgullo, logró el 3-2 tras provocar un penalti. Lo transformó Motta, que maquilló un resultado que, vistos los merecimientos en la pista, es totalmente inmerecido, pero este deporte consiste en meter goles y el Jimbee Cartagena tiene un problema serio con esta circunstancia. Victoria por 3-2 del Kairat y el Jimbee solo aspira ya a quedar en tercera posición.