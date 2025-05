La afición del Cartagena vuelve a la carga con el ‘Belmonte vete ya’

Pasa el Fútbol Club Cartagena por un momento escabroso y su afición juega un papel fundamental. El creciente descontento entre la masa social cartagenerista ha desembocado en el vaciado del estadio en los días de partido como medida de protesta por el rumbo de la entidad con los actuales dirigentes al mando. No obstante, hay quienes malinterpretan la ausencia de público en el Cartagonova como un abandono al club únicamente por los malos resultados y esa corriente es la que ahora intenta frenar el aficionado albinegro. De paso, quiere demostrar el abonado cartagenerista de cara a potenciales compradores que el valor del club está en su gente y sigue ahí a pesar de las circunstancias.

Viene pasando durante semanas. Incluso meses. El FC Cartagena salta a su propio campo para disputar un encuentro de Segunda División y no tiene en la grada el apoyo de su afición. Son pocos -en torno a unos mil- los que han resistido el enfado, el bochorno y la vergüenza nacional de ser uno de los peores colistas de la historia de la categoría y muchos los que han preferido tomar distancia para demostrar su hastío.

Ya en noviembre se pudo notar una importante caída de la asistencia al Cartagonova. De unos dos mil abonados. Entonces, el equipo encadenaba una mala racha tras la llegada de un Jandro Castro que sólo consiguió una victoria y un empate en su primer mes y medio. Esta distancia pudo responder a los resultados, pero también venía de lejos, desde el año anterior, y se sumó a otros acontecimientos sonrojantes tanto deportivos como institucionales para desencadenar en un rechazo total.

Antes de dejar de asistir al estadio, la afición cartagenerista intentó provocar un cambio hasta en dos ocasiones con dos manifestaciones. Una más informal y otra organizada que tuvieron su efecto. Aunque no el deseado. Se encontraron los abonados con una respuesta negativa de su directiva, con Paco Belmonte a la cabeza, sobre la venta del club. «Como no llamé a nadie cuando vine aquí hace diez años, tampoco lo voy a hacer para que me digan qué día me tengo que ir», afirmó para dejar clara su intención de seguir. Además, anunció su ausencia indeterminada del palco.

Ante la estancada situación, el abonado ha ido paulatinamente abandonando su asiento en la grada hasta alcanzar las peores cifras de todo el fútbol profesional en España. Unos mil aficionados presenciaron los partidos frente a Eibar, Burgos, Castellón, Eldense o Granada, con amplia asistencia de público visitante que ‘maquilló’ la cifra final. Aunque esta ha sido la única forma de proceder que le ha quedado al aficionado albinegro, ahora se ha generado un movimiento para regresar al estadio con la intención de demostrar que siguen al lado de su club, pero muy en contra de su directiva.

Todo se ha movido rápido. Durante la pasada semana ya se dejó notar en redes sociales un movimiento que quiere traer de vuelta a la parroquia albinegra al Cartagonova. No para animar a un equipo que ya está descendido ni para apoyar a la directiva, sino más bien para todo lo contrario. Dejar constancia y hacer saber que el abonado cartagenerista no aprueba todo lo que está sucediendo en su club.

Animados por Pencho Angosto, antiguo miembro de la Federación de Peñas del FC Cartagena y conocido aficionado del Cartagena, muchos se suman a la iniciativa. Numerosos seguidores de las peñas más importantes de la entidad cartagenerista están de acuerdo con el movimiento y algunas, como la Peña Paco Gómez, deslizan como motivos para unirse el hecho de demostrar que el principal activo del club es su masa social.

Sin el apoyo de la Federación de Peñas, en la nevera tras la dimisión del presidente Miguel Ángel Muñoz en el pasado mes de abril y a la espera de conocerse las candidaturas presentadas, la parroquia albinegra se organiza de forma independiente. Se esperan carteles impresos con el deseo de venta como en otras ocasiones y otros lemas que se han podido leer en redes sociales como el que reza «Todos al Cartagonova. Mostremos nuestro descontento». n