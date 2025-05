El Real Murcia, sin margen de error ante cuatro rivales que ya le pusieron freno

El Real Murcia se encuentra en el tramo decisivo de la temporada y mantiene intactas sus opciones de poder pelear por todo. Incluso por un primer puesto que, aunque no depende de sí mismo para lograrlo, va a intentar presionar al líder para aprovechar cualquier fallo y conseguir así un liderato que otorga el ascenso directo a Segunda División al finalizar el curso. No obstante, para ello, el conjunto grana no puede firmar un sprint final a medias tintas.

Mientras que las matemáticas no digan lo contrario, los de Fran Fernández van a seguir mirando a una primera plaza que se encuentra a cuatro puntos y de la que es dueño el Ceuta. Y si eso no ocurre, luchará por una segunda posición que le puede dar un cruce más asequible en el play off y la ventaja de poder pasar de eliminatoria si hubiera un empate en una hipotética prórroga, al hacer valer su mejor puesto durante la temporada. Sin embargo, para que todo eso ocurra, el Real Murcia deberá luchar contra sí mismo. Y es que se mide a partir de este domingo, en Alicante ante el Intercity (17.30 horas, FEF.TV), a cuatro rivales con los que ya se dejó valiosos puntos en la primera vuelta.

No puede recuperar el Real Murcia lo que ya se dejó por el camino, pero sí que puede pelear por enlazar una buena racha de victorias. Algo que ha sido su asignatura pendiente esta temporada, a pesar de mantenerse en la parte alta de la clasificación desde que comenzó el curso. Y es que los de Fran Fernández no han conseguido enlazar más de dos triunfos consecutivos en lo que va de año. Un objetivo que intentará alcanzar en este tramo final, que le puede servir también de cara a un play off que puede cerrar de manera matemática este mismo fin de semana si vence al Intercity y rivales como el Atlético de Madrid B o el Sevilla Atlético no sumen en sus respectivos encuentros.

Para ello, el Real Murcia deberá vencer este domingo en Alicante, en un estadio José Rico Pérez que acogerá a miles de seguidores granas para prestar su apoyo, ante la cercanía del desplazamiento y el cambio de ubicación a un recinto con mayor capacidad, debido a las obras en el Antonio Solana, estadio habitual del equipo alicantino. El Intercity se juega su última bala para no confirmar su descenso matemático y ya es consciente el equipo grana de que es capaz de darle algún que otro disgusto, al conseguir sumar un punto en la primera vuelta en Nueva Condomina (1-1), a pesar de estar también en los puestos bajos de la clasificación por esas fechas.

Fran Fernández, técnico grana, da instrucciones desde la banda de Nueva Condomina. / Israel Sánchez

Los granas regresarán a casa el próximo 10 de mayo para medirse al Antequera, el único rival directo que le resta en el calendario en estas cuatro jornadas, y que logró doblegarle en la primera vuelta (2-1). Por lo que el Real Murcia tratará de defender su segunda plaza, en caso de que se mantenga la distancia con el líder, un Ceuta que el sábado recibe al Mérida, otro equipo que se sitúa actualmente en la parte alta, o superar al cuadro malagueño para incluso hacerse con el primer puesto. Para ese encuentro, los abonados granas deberán retirar su entrada a diez euros, al instalarse el ‘Medio día del club’, una medida que ha generado algunas voces críticas entre los aficionados en las redes sociales por el momento en el que se produce.

Para las dos últimas jornadas, los de Fran Fernández deberán visitar a un Atlético Sanluqueño que puede que se esté jugando la permanencia en la categoría, al situarse actualmente a un punto de la salvación, y que también consiguió arañar un valioso punto en su visita a la capital del Segura (0-0) en la primera vuelta. Cerrará el Murcia la temporada en casa ante el Algeciras, rival que todo a punta a que llegará con los deberes hechos al cierre del curso, pero que también logró frenar a los de Fran Fernández en su estadio en su anterior duelo (1-1).

En esta segunda vuelta, los granas tan solo han contado en dos ocasiones con la posibilidad de poder enlazar tres victorias seguidas. La primera tras sus triunfos ante Hércules y Yeclano, cayendo ante el Alcoyano, y la segunda hace unas semanas, cuando el empate ante el Ceuta cortó su racha tras vencer al Recreativo y Betis Deportivo.