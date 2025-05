Antetokounmpo da un paso al frente en la recta final del UCAM

La llegada de Kostas Antetokounmpo fue uno de los cambios que realizó el UCAM Murcia CB en su plantilla con vistas a buscar un golpe de efecto para la segunda parte de la temporada. Sin embargo, el impacto del pívot griego se ha ido cociendo a fuego lento y ahora está recogiendo sus frutos. El jugador interior, que llegaba para sustituir a Marko Todorovic, debía asumir un rol más protagonista en la rotación que el que tenía en sus anteriores equipos, al llegar tras rescindir en el Panathinaikos, donde tenía más un desempeño de un jugador de minutos que de partidos completos.

Ahora, a punto de cumplir su tercer mes en la Liga Endesa, el tercero de los Antetokounmpo se muestra mucho más entonado y adaptado. En la victoria ante el Joventut en el Palacio de los Deportes fue capaz de ‘sacar’ del encuentro a Ante Tomic con su defensa, mientras que en la victoria ante el Bilbao Basket el pasado domingo su aportación ofensiva fue también muy notable con 11 puntos y 7 rebotes para un 22 de valoración. «Me da mucha confianza y deseo poder ayudar al equipo en los próximos partidos», explicó ayer ante los medios de comuniación, y añadió que «Sito Alonso me ha estado apoyando desde que llegué, en las últimas semanas me ha estado dando muchos consejos en los entrenamientos y gracias a eso me he adaptado mejor y estoy mejor con el equipo».

Kostas Antetokounmpo. | UCAM CB / UCAM Murcia CB

El jugador griego aseguró que tan solo era cosa de tiempo el poder mostrar su verdadero potencial con la camiseta del UCAM Murcia, con el que quiere conseguir los máximos triunfos posibles en estas últimas cinco jornadas para poder así disputar el play off por el título. «Creo que simplemente las cosas necesitan su tiempo, entenderme con mis compañeros y estar unido a ellos es un trabajo constante y al final lo he conseguido», afirmó y añadió que el poder entrar en las eliminatorias «es el tema del que más hablamos, después de la victoria en Bilbao estuvimos viendo qué condiciones tenían que darse para clasificarnos, qué partidos teníamos que ganar… es lo que más comentamos entre nosotros».

El conjunto universitario se enfrenta este domingo al Hiopos Lleida, en su segundo partido consecutivo a domicilio, para seguir mostrando su cara a domicilio, donde puede superar su mejor récord si es capaz de alcanzar la novena victoria fuera de casa. «Estoy esperando a que tengamos la sesión de vídeo durante esta semana para poder ver cómo juega Hiopos Lleida, analizar diferentes jugadores y espero que cuando vayamos a Lleida podamos ganar el partido», aseguró Antetokounmpo.