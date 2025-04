Romo no da con la tecla pese a los múltiples experimentos

La temporada del Cartagena está siendo un absoluto desastre y con el paso de las jornadas ha ido a peor. Empezó con Abelardo, que no consiguió en ningún momento que el equipo fuera competitivo y superior a los rivales; después estuvo Jandro Castro, que tuvo un inicio esperanzador con el triunfo en el Sardinero el día que debutaba como entrenador albinegro, pero que se quedó ahí. El técnico asturiano, consciente de la calidad de la plantilla de la primera vuelta, intentaba que en los partidos no ocurrieran cosas y no consiguió que el Cartagena fuera superior a los rivales y, cuando fue despedido a mediados de enero, las opciones de permanencia ya eran prácticamente mínimas. Tras la destitución de Jandro Castro, llegó Guillermo Fernández Romo, que en sus dos primeras semanas vio como la débil plantilla que tenía empeoró con las marchas de Jairo Izquierdo, Cedric y la lesión de larga duración de Luis Muñoz.

Desde que asumió las riendas del Cartagena, Romo ha dirigido al club portuario en 15 partidos y nunca ha repetido once. Siempre ha cambiado varias piezas buscando una victoria que de momento no llega. Hasta el momento solo ha podido lograr dos empates y no ha encontrado ningún once ni tampoco, ni tampoco ningún sistema que le convenza.

Esta situación se ha agravado en las últimas semanas, ya que el número de cambios respecto a los onces es muy alto. Tras el empate a dos goles ante el Castellón, en el último partido en el que el conjunto cartagenero logró puntuar, Romo realizó tres sustituciones. Esos cambios no funcionaron, ya que en el Cartagonova ante el Eldense el equipo perdió 0-1 y lo mejor de aquel día fue el resultado. Ese encuentro dejaba al equipo al borde del abismo y en la siguiente jornada ante el Almería se confirmaba el descenso. Entre un choque y otro, salvo la portería y la delantera, Romo prácticamente cambió todo lo demás, ya que realizó cinco cambios. No funcionaron y el equipo perdió ante el cuadro almeriense.

Con el equipo ya matemáticamente en Primera Federación, Romo decidió ya cambiar las alineaciones de una manera más drástica que antes de que se produjera el descenso. Entre el duelo del Almería y la derrota en casa frente al Granada, el técnico realizó seis modificaciones, incluido un cambio de sistema en el que volvía a los cuatro defensas, que fue con el que empezó su andadura, o más bien pesadilla, en el cuadro cartagenero. La última decisión que tuvo que tomar fue en el Carlos Belmonte, frente al Albacete, y volvió a revolucionar el once, tras los errores que se cometieron contra el cuadro nazarí. Frente al conjunto manchego, Romo volvió a cambiar cinco futbolistas, en el que la defensa la cambió por completo, a excepción del lateral izquierdo Nacho Martínez. Y no, tampoco funcionó porque el Albacete venció, de manera justa, por 3-1.

Entre los numerosos cambios de las alineaciones, la cantera no ha tenido mucho peso en estos meses. Solo el central Jesús Hernández, que disputó tres encuentros de manera consecutiva como titular, se ganó la confianza de Romo. Casualmente, con él en el centro de la zaga, el equipo consiguió sumar los dos únicos puntos que ha logrado en este periodo. El guardameta Jhafets, los defensas Andúgar y Checo y el centrocampista Lázaro han sido convocados con el primer equipo en estos meses, pero no se ganaron la confianza del entrenador para tener minutos en estos encuentros donde los jugadores del primer equipo.

Guillermo Fernández Romo, en la última rueda de prensa, fue bastante claro a la pregunta de las rotaciones: "Si damos las mismas soluciones a los mismos problemas, pues mismo resultado", justificando así los 16 cambios que ha realizado en los últimos tres encuentros. Lo cierto es que no se puede negar que el técnico ha intentado buscar las soluciones y tampoco se puede negar que ha sido incapaz de encontrarlas.

Cinco choques complicados

El calendario no es sencillo para el cuadro albinegro ya que sus últimos cinco compromisos son contra cinco equipos que se juegan la temporada y que ante el Cartagena van a tener una final. El cuadro albinegro recibirá al Real Racing Club y al Mirandés que se juegan el ascenso, viajarán a Zaragoza y Gijón para medirse a dos equipos sin la salvación asegurada, y también recibirán a un Tenerife que apurará sus últimas opciones para no descender. El equipo albinegro no ha ganado con Romo en el banquillo y le quedan estas cinco oportunidades para conseguir al menos un triunfo, evitar así que el equipo quede como el peor de la historia de la Segunda División y marcharse de la ciudad trimilenaria con al menos una alegría.