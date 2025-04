Raquel Pinel: "La competitividad que mostrábamos en cada entrenamiento nos hizo crecer"

Las imágenes que nos dejó la celebración del ascenso sobre el césped del José Kubala reflejan emoción y una unión notable en la plantilla. ¿Ha sido esta una de las claves del éxito?

Sin duda, la unión del vestuario ha sido imprescindible para conseguir este hito. Tanto las jugadoras que más han aportado dentro del campo como las que menos minutos han tenido han estado a la altura, más allá del terreno del juego. El compromiso ha sido increíble desde el primer momento hasta el final. Desde el 1 de agosto que comenzamos los entrenamientos en pretemporada, no sabíamos cómo se iba a desarrollar el año, porque tenemos una plantilla que mezcla jugadoras más veteranas y experimentadas con otras muy jóvenes, pero hemos hecho piña y nos hemos convertido en una familia.

¿Confiabais desde el inicio de temporada en que el objetivo de volver a la élite era más que posible, o casi una obligación?

No como una obligación. Nuestro objetivo era superar lo que hicimos la temporada pasada, mejorar esa quinta posición que nos dio acceso al play off. Y desde el principio nos hemos centrado en trabajar día a día, entrenar en un buen ambiente e ir partido a partido, como suele decirse. La liga ha sido preciosa, sin duda la más competitiva que tenemos en el fútbol femenino español, y hasta el final hemos demostrado con todas las estadísticas en mano (porterías a cero, goal average, invictas en casa, etc.) que ha sido una temporada insuperable. No ha sido un camino fácil, pero ha sido maravilloso también por toda la emoción, sentimiento, profesionalidad y compromiso que se ha dado.

¿Ha habido algún momento de dudas dentro del equipo?

La verdad es que no. Ni cuando llegamos a diciembre con esa desventaja de siete puntos con el Alavés que marchaba líder pensamos en ello. La competitividad que mostrábamos entre nosotras en cada entrenamiento nos hizo crecer, tanto individual como colectivamente. A partir de ahí empezamos a recortar puntos y sí que comenzamos a creérnoslo cada vez más. Había momentos, cuando estábamos por encima en la tabla, que sentíamos no presión, pero sí algo de responsabilidad por mantenernos arriba.

¿Cuál ha sido vuestra principal motivación, más allá del ascenso en sí, para afrontar este año tan ilusionante?

Al final mirábamos dentro del equipo y veíamos una plantilla muy competitiva, todas queríamos jugar y eso hacía que la que estaba por delante apretara y la que venía desde detrás empujase aún más. Eso es lo que nos ha hecho crecer, y también nos ha ayudado mucho que, desde enero, el cuerpo técnico nos preparó algo así como una ‘liga interna’ entre nosotras en la que nos jugábamos puntos, lo que fomentó aún más entre la plantilla esa competitividad. Todas hemos acabado la temporada enchufadas, y el habernos proclamado campeonas de liga, que es algo de admirar, lo refleja. Además, se han dado casos como los de Judith, Cindy, Elena o Patri, que han atravesado lesiones muchas de ellas graves, que lejos de apartarse del equipo han sumado muchísimo a nivel emocional. Se han jugado muchos partidos por ellas, también por las que no iban convocadas, y, por supuesto, por nuestras familias, que en los momentos más duros son quienes nos han soportado.

¿Qué os ha aportado Dani como primer entrenador este año, en el que ha podido trabajar con vosotras desde el inicio?

Dani nos ha hecho creer. Es una persona que te da confianza y te explica durante cada uno de los entrenamientos los objetivos de cada una de las tareas. Casi siempre ha acertado en los planes de partido, tanto en los nuestros como el de los rivales, y eso te inspira confianza y te ayuda a creer en él. También tiene una templanza y saber estar que nos ha ayudado mucho desde el banquillo cuando quizás nosotras hemos perdido los nervios sobre el césped.

Como una de las referentes dentro de la plantilla por jerarquía y experiencia, ¿qué crees que has aprendido este año?

Sobre todo a compartir sentimientos y empatizar mucho más con mis compañeras. He crecido como futbolista y como persona, y como capitana debía de estar a la altura. Muchas veces me he llevado a casa sentimientos de compañeras que no son solo compañeras, cómo no iba a estar pendiente e intentar ayudar. Nos hemos aportado cosas muy positivas unas a otras, y ese aprendizaje que me han aportado es lo que me llevo de este año, tanto de jugadoras que ya conocía de etapas pasadas como de las nuevas generaciones que han demostrado ser un ejemplo de compromiso y ambición.

¿Qué expectativas tienes, tanto a nivel personal como de equipo, de cara a la próxima temporada?

Me encantaría continuar en el equipo y volver a jugar en Primera División con el Alhama ElPozo. Hablando desde el corazón, hace tres años me quería retirar, y este domingo viví el que posiblemente sea el día más bonito de mi carrera. Estoy muy agradecida al Alhama ElPozo por aparecer en ese momento difícil para mí. También querría agradecer a Randri y Tamara por el compromiso y trato excepcional que me han brindado en todo este tiempo. Llevo tres años aquí, y siento que el equipo y Alhama es parte de mí, mi casa. El club seguro que va a crear un gran proyecto continuista, con los fichajes que crea oportunos para intentar salvar la categoría, que sin duda será el objetivo de cara a la próxima temporada.