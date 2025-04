Dani Álvarez: "Han sido nueve meses de duro trabajo, y esta plantilla no ha defraudado"

‘Volverlo a intentar’. Fue el lema elegido por el Alhama ElPozo para la temporada 24/25, y a la vista de los resultados, el club dirigido por Antonio García contaba con los mimbres suficientes para lograrlo. Porque el ansiado ascenso a la Liga F, ese que se negó la campaña pasada en la fase de promoción, ha acabado llegando de la mano de una plantilla comprometida y un cuerpo técnico con Dani Álvarez a la cabeza, quien desde agosto afrontaba su primera temporada en solitario al frente del banquillo alhameño.

¿Cómo se vivió desde dentro el partido del fin de semana pasado que confirmó el ansiado ascenso a la Liga F?

Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado porque el aem Lleida se estaba jugando el tercer puesto, con la ventaja que esta plaza conlleva luego para los cruces del play off por el ascenso. Al final se acabó dando todo bien, aunque con más tensión de la que nos hubiese gustado en un principio. Nos pusimos por delante en el marcador, pero el aem no bajó la intensidad y consiguió empatar. Los últimos minutos fueron igualmente tensos, pero al final se acabó haciendo justicia para conseguir un objetivo que estas jugadoras se merecían. Han sido nueve meses de duro trabajo, y esta plantilla no ha defraudado.

¿Qué cree que ha cambiado del año pasado a este para que el equipo consiga volver a la Primera División del Fútbol femenino?

El proyecto del club ha sido continuista, se ha mantenido prácticamente a todas las jugadoras con respecto a la temporada pasada y se han incorporado a otras jóvenes de la Región. Lo más importante ha sido ese bloque y la unión que se ha dado entre las propias jugadoras. Desde la pretemporada en agosto se veía que este equipo tenía algo especial, se respiraba muy buen ambiente, y aunque el objetivo principal desde el inicio no era ser campeones, sí que nos habíamos marcado alcanzar esa fase de play off para el ascenso a la Liga F que ya jugamos el año pasado y al que hay que darle el valor que merece.

Yo solo trato de hacer llegar una idea a las jugadoras, y a la vista está que ellas han creído Dani Álvarez — Entrenador del Alhama ElPozo

Más allá de querer volver a ofrecer una buena imagen en la Copa de la Reina, competición en la que hace dos ediciones se alcanzó la Final Four, las fuerzas esta temporada estarían centradas en ese ascenso de categoría, ¿no?

Nosotros nos tomamos la Copa muy en serio porque es una competición que nos gusta y que nos ha dado muchas alegrías, y aunque este año no pudo ser y caímos eliminados en segunda ronda, seguro que el equipo el año que viene hará un buen papel. Y en cuanto a la liga, empezamos muy bien, aunque en enero llegamos a ir hasta siete puntos por debajo del Alavés, que era líder. Pero las jugadoras siguieron insistiendo en que era posible, teniendo claro que el objetivo era entrar en play off, aunque sin descartar alcanzar ese liderato que se premia con el ascenso directo. Me gustaría reconocer el gran año que ha hecho precisamente el Alavés, que en cualquier otra temporada de Primera RFEF hubiera sido campeón. Le deseo la mejor de las suertes en la fase de promoción.

¿Cómo fue el recibimiento de la ciudad de Alhama de Murcia al equipo tras la hazaña?

Brutal. Intuíamos que algo se estaba preparando, pero no sabíamos nada. El equipo estaba centrado en conseguir ese punto que nos hacía falta, y una vez conseguido se desató la fiesta. Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Alhama, que nos organizó una comida de celebración y un paseo en autobús descapotable por todo el pueblo. Este ascenso supone un hito enorme no solo para la ciudad de Alhama de Murcia, sino también para toda la Región.

¿Qué importancia ha tenido el apoyo de la afición para poder alcanzar los objetivos?

El apoyo de la afición queda reflejado en que esta temporada, a excepción de la eliminación en Copa, no hemos perdido ningún partido en nuestro campo, que es uno de los que más afluencia ha tenido de toda la competición. El domingo se llenó al completo y la afición no falló, llevando en volandas al equipo, y el equipo respondió.

Esperamos poder consolidar al equipo en la máxima categoría del fútbol femenino español Dani Álvarez — Entrenador del Alhama ElPozo

Y a un nivel más institucional, ¿se podrían entender los éxitos recientes del equipo sin la colaboración de ElPozo Alimentación?

ElPozo Alimentación siempre ha estado ahí, en los buenos y en los malos momentos. Si hemos conseguido volver a la máxima categoría del fútbol femenino español es gracias a su apoyo. También me gustaría destacar el papel de dos personas con las que creo que en su día se fue injusto, Randri y Tamara, que desde la dirección deportiva del club lo han dado todo por el equipo, por su pueblo y por la Región.

¿Cómo ha vivido su primer año al frente de un banquillo desde el inicio de temporada?

Se me ha hecho muy fácil, la verdad, gracias al pedazo de cuerpo técnico y directiva que tenemos, además de las jugadoras, por supuesto. He sido continuista con lo que se venía haciendo en los últimos años, y me he encontrado muy cómodo. Yo solo trato de hacer llegar una idea a las jugadoras, y a la vista está que ellas han creído.

De cara a la ilusionante temporada que viene, en la que el equipo se volverá a codear con lo mejor del panorama futbolístico femenino español (y prácticamente mundial), ¿qué podremos esperar del Alhama ElPozo?

Esperamos poder consolidar al equipo en la máxima categoría del fútbol femenino español. Aprender de los errores que se cometieron en la primera etapa la Liga F y mantener el nivel de la plantilla para ir creciendo poco a poco.