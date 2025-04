El Real Murcia pone cerco al play off en su caza por el ascenso directo

La persecución que mantiene el Real Murcia por el liderato en el grupo II de Primera Federación le está permitiendo amarrar un objetivo que en las últimas temporadas se le ha esfumado de las manos. El conjunto grana continúa en el segundo puesto a cuatro puntos del Ceuta, con la intención de aprovechar cualquier traspiés de su rival para poder hacerse en estas últimas jornadas con un primer puesto que otorga el ascenso directo a Segunda División. La victoria en Nueva Condomina ante el Villarreal B y el triunfo del conjunto de la ciudad autónoma frente al Real Madrid Castilla no han permitido cambios en la clasificación, pero sí que ha acercado un poco más a los de Fran Fernández a unas eliminatorias que hace años que no pisan.

Mientras que las matemáticas no digan lo contrario, el principal objetivo del Real Murcia es alcanzar el primer puesto en este sprint final. Para ello no debe fallar en ninguno de los cuatro partidos que restan (Intercity, Antequera, Sanluqueño y Algeciras) y sí debe hacerlo un Ceuta que no pierde desde el mes de noviembre. Pero, a la espera de que esto ocurra, los granas han conseguido casi amarrar su presencia en el play off por el ascenso, algo que no se da desde el 2018.

La victoria del Real Murcia frente al Villarreal B, en imágenes / Israel Sánchez

En sus dos anteriores temporadas en Primera Federación, el Real Murcia no podía ni siquiera hacer cuentas para optar al primer puesto a estas alturas del curso, aunque sí que ha acariciado las eliminatorias. Sin embargo, dos sprints finales en la fase decisiva, lastrado en parte por sus malos resultados como local, dejaron a las plantilla dirigidas tanto por Mario Simón como por Pablo Alfaro fuera de los cinco primeros clasificados de su grupo.

Algo que está a punto de cambiar, puesto que si el Real Murcia es capaz de vencer este domingo al Intercity en el Rico Pérez y se dan una serie de resultados, como que el Atlético de Madrid B o el Sevilla Atlético no sumen, puede asegurar su presencia matemática en las eliminatorias. A partir de ahí, si el conjunto grana no es primero, el objetivo sería conservar una segunda plaza que le asegure un camino algo menos peliagudo para buscar el ascenso en dos eliminatorias (semifinales y final), donde al mejor clasificado se le otorga el poder disputar la vuelta en su estadio y el pase directo en la eliminatoria si se mantiene el empate en una hipotética prórroga. Evitando así tener que jugárselo todo a la carta de los penaltis.

El Real Murcia regresaría así a este formato de equipos llamados a pelear por dos plazas en el fútbol profesional, las otras dos son para los líderes de cada grupo al término de las 38 jornadas, por primera vez desde 2018. Y es que los granas, desde que fueron eliminados por el Elche en esa temporada, no han estado tan cerca de poder volver a Segunda División tras el ascenso administrativo en el verano de 2014.

La Cultural, en el grupo I

En el grupo I, la Cultural Leonesa cuenta con 5 puntos de ventaja con respecto al segundo clasificado. Una situación similar a la del Ceuta en el grupo II a falta de cuatro jornadas. Por lo que si todo se quedase igual, el Real Murcia se vería las caras con el Andorra, actual quinto clasificado, de no cambiar las cosas. No obstante, Nástic de Tarragona, Ponferradina, Real Sociedad B o incluso el Athletic B se encuentran en una distancia pequeña, que ronda apenas los 3 puntos, y todo puede cambiar.

Al igual que un Real Murcia que, para defender esa segunda plaza, tan solo cuenta con un estrecho margen de un punto respecto al Ibiza y de tres ante Mérida y Antequera, su rival dentro de dos semanas en Nueva Condomina, por lo que tampoco puede despistarse si finalmente no logra dar caza al Ceuta.