El Real Murcia enciende la polémica al hacer pagar a sus abonados ante el Antequera

El Real Murcia ha desatado una ola de indignación entre gran parte de sus 14.500 abonados al anunciar este martes que deberán pagar 10 euros para presenciar el duelo ante el Antequera en su estadio dentro de dos semanas. La decisión de instalar el ‘Medio día del club’ para este partido, que puede ser importante tanto para la lucha por el primer puesto como para ocupar una buena posición en la clasificación de cara al play off por el ascenso, generó malestar y críticas en las redes sociales por el momento de la temporada en el que se produce.

Ni siquiera las explicaciones otorgadas por la entidad, a través de sus canales oficiales, sirvieron para que sus seguidores más fieles vieran con buenos ojos la medida. Una iniciativa en la que el Real Murcia aseguró que esa recaudación irá destinada «a la mejora del estadio y los servicios al aficionado», entre las que se destacó por la tarde el cambio por unos nuevos vídeomarcadores interactivos, de alrededor de 100 metros cuadrados, para una mejor experiencia.Y es que el anuncio llega después de que un buen número de abonados hayan retirado ya su localidad para el partido de este domingo en Alicante ante el Intercity (17.30 horas), aprovechando la cercanía del desplazamiento y la capacidad del estadio José Rico Pérez.

Muchos de ellos ya han pagado 20 euros para ese encuentro, una cantidad que va directa a las arcas del club alicantino, pero que sale del mismo bolsillo que deberá abonar siete días más tarde para presenciar el duelo ante el Antequera en Nueva Condomina. Se trata del penúltimo encuentro en casa de la temporada para los granas y, dependiendo de los resultados que se den esta jornada, el Real Murcia podría estar jugándose un triunfo de mayor valor. No obstante, lo que sí es seguro es que será un duelo ante un rival directo, al menos, por una buena posición en un play off que puede amarrar esta semana de forma matemática ante el Intercity, ya que un puesto más alto te asegura un cruce más asequible (el segundo clasificado se enfrenta al quinto del otro grupo) y la posibilidad de avanzar de ronda al finalizar una hipotética prórroga con empate.

Un pellizco a las arcas

Recaudaría así el Real Murcia una cantidad cercana a los 145.000 euros si todos los abonados retiran su localidad para el próximo 10 de mayo. La entrada será para su mismo asiento y ubicación en el estadio, mientras que los precios generales para los aficionados que no cuenten con carné son de: 15 euros para los Fondos, de 10 a 25 euros en la Lateral y de 18 a 30 euros en Tribuna. Unos precios que dejaría en manos de los aficionados que Nueva Condomina presente una buena entrada, según lo que haya en juego dentro de dos semanas en las posiciones altas del grupo II de la Primera Federación.

Uno de los aspectos que más malestar generó entre los aficionados murcianistas este martes en las redes sociales, a pesar de que en las condiciones del abono se puede acceder a 18 de los 19 partidos como local con el carné, fue que esta medida llega después de varias jornadas en los que los abonados han contado con promociones para retirar entradas adicionales a un precio reducido y también con varias ofertas destinadas a los seguidores que no cuentan con carné esta temporada.

Después de las promociones

Además, también llega a las puertas de un posible play off, una fase de la temporada que no está contemplada en el abono y en el que el Real Murcia debería jugar dos partidos como local para conseguir el ascenso a Segunda División por esa vía. No obstante, también salieron voces que aceptaban a regañadientes esta iniciativa, remarcando la inversión realizada por Felipe Moreno estos últimos dos años en el club.

Por su parte, el Real Murcia disputará su duelo ante el Intercity este domingo conociendo desde horas antes el resultado del Ceuta. Y es que el equipo de la ciudad autónoma se enfrenta el sábado (16.00 horas) al Mérida, y un pinchazo podría permitir al conjunto grana soñar otra vez con asaltar un primer puesto que otorga el ascenso directo a Segunda División y en el que se encuentra a cuatro puntos cuando restan cuatro jornadas. Por eso, el no fallar ante el Intercity, puede provocar que el partido ante el Antequera sea trascendental en el último partido ante un rival directo que le resta al Real Murcia en su calendario.