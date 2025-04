Miguel Ángel Jiménez: "La puerta del Cartagena no está cerrada, pero a día de hoy estoy centrado en el fútbol sala"

Miguel Ángel Jiménez Bosque es el fundador y CEO de Jimbo Fresh Internacional y también el presidente del Jimbee Cartagena. Dos proyectos que están pasando por un gran momento y, en el caso del equipo de fútbol sala, en una semana histórica para la entidad. El Jimbee disputará entre el viernes (a las 18:00 las semifinales ante Kairat Almaty) y el domingo la Final Four de la UEFA Futsal Champions League. Jiménez Bosque, con un trato excepcional, nos recibe en el Palacio de los Deportes, habla y bromea con nosotros sobre diferentes temas. Confirma, entre otras cosas, que el FC Cartagena ahora no es una prioridad y sobre todo lo importante que es para el club ya el hecho de poder pelear por el mayor título europeo.

¿Qué te ha dado más calentamientos de cabeza estos años, los melones o el fútbol sala?

Bueno, son dos actividades complementarias. La verdad es que el fútbol sala se ha metido en mi vida y en la de toda la familia. Todo el mundo está súper enchufado con el fútbol sala, lo vemos, venimos al Palacio todas las semanas, nos vamos fuera cada vez que podemos. Y después los melones, pues evidentemente hay días buenos, muy buenos, regulares, pero es nuestra pasión, nuestro trabajo, vivimos por y para ello. La vida es mucho mejor desde que el fútbol sala ha llegado a nuestras vidas, porque es nuestro hobby, nuestra vía de escape, nuestra manera de plasmar en nuestra vida cotidiana lo que es la sociedad, lo que son los valores, y eso la verdad es que nos encanta.

El club está en continuo crecimiento.

Hay que marcarse claro cuál es la hoja de ruta, cuáles son los objetivos, tener claro que es una tarea difícil, andarla con paso corto, siempre con la cabeza bien amueblada, sin perder claramente cuáles son los objetivos, teniendo claro que hay muchas curvas en el camino, que hay que pasarlas.

Ahora que en la vitrina hay una Liga y dos Supercopas de España, ¿llegó a ser una obsesión conseguir el primer título?

Bueno, los proyectos se hacen por y para ganar títulos; no siempre es fácil, de hecho es muy complicado. Hay muchos equipos que todavía no han conseguido un título y han luchado por ello durante muchísimas temporadas. Evidentemente, un título te da una tranquilidad de un bien hacer, pero no es necesario para que un proyecto sea viable o no. Es un regalo del cielo, es la consecución de muchísimo trabajo y muchísimas almas por y para ello. Pero no, como te he comentado, no es una moneda de cambio.

Os habéis convertido dentro del mundo del deporte en un referente de la ciudad y ya también, tanto regional como nacionalmente, todo el mundo habla de vuestra gestión. ¿Cuál es el secreto?

Pues es tenerlo claro y ser humilde, es hacer un gran equipo con paciencia, ir formándolo, poniendo y quitando piezas para hacerlo cada vez más sólido. Es innegociable que el talante humano de la gente que nos acompaña sea del talante que nosotros buscamos: competitivo, ambicioso, humano, cercano, padre, hermano. Eso es fundamental, que los valores son innegociables y después tener tranquilidad. Las cosas por su peso caen y trabajando con muchísima ilusión.

"Estamos ya planificando la plantilla para el año que viene para intentar darle un salto de valor" Miguel Ángel Jiménez Bosque — Presidente del Jimbee Cartagena

¿Trabajas más de lo que la gente se puede imaginar?

Yo esta mañana me he levantado a las 4 como la mayoría de días; a las 5 estaba trabajando en la oficina y suelo terminar la jornada a las 8 o 9 de la noche todos los días. Para mí no es un trabajo, es una manera de vivir y estoy encantado. Es importante que el club crezca; también es importante que el fútbol sala globalmente crezca.

Ahora ha entrado Monje Carrillo en la Federación Española. ¿Es bueno para el fútbol sala?

Tengo que decir que tenemos la gran suerte en la Región de contar con un presidente como José Miguel con ese talante. Su manera de trabajar, de cómo vela por los intereses de todos los deportes de la Región y a nivel nacional, lo extrapola así. Es una gran noticia.

¿Cómo ves el fútbol sala globalmente? En Cartagena va como un tiro, ¿cómo lo ves nacionalmente? ¿Te preocupa?

Este es otro tema. La situación que atraviesa el fútbol sala actual, que no tiene nada que ver con nuestro presidente, desgraciadamente en los últimos tiempos ha ido a menos y es una labor que tenemos que hacer todos los clubes primero. Tenemos que hacer una autorreflexión porque teniendo un deporte tan bonito, con tanto potencial, ya no solamente en lo deportivo, sino de marketing, de comunicación, no lo estamos utilizando correctamente. Tenemos que mirarlo muy bien y articular herramientas para que esto avance donde estaba y darle la previsión que toca.

Mi sensación que FEF TV es un problema. Mucha gente no sabe cómo ver los partidos.

Bueno, ese es uno de los problemas; te podría enumerar infinitos de ellos. Evidentemente, la visibilidad es fundamental, una franja horaria que esté clara. El fútbol sala tiene que ser más vistoso de cara al espectador, que el espectador tenga una cierta interacción con lo que es nuestro deporte. Herramientas como son el VIR, el VAR o como le queramos llamar, son necesarias para que esto sea un deporte que tenga más galones y que sea más profesional.

En el caso del Jimbee, se nota que el proyecto no solo mira al corto plazo, sino al largo plazo con las renovaciones tanto de Chemi como de Pablo Ramírez. Habéis mandado un mensaje a la liga.

Sí, el míster, que es el que conocéis todos, él es el alma mater deportivo del club y tiene mucha culpa. Él no solamente es el entrenador, es el responsable deportivo, es una persona que vive por y para el fútbol sala y que todos los valores que yo requiero los tiene. Está identificado con el proyecto y con la ciudad, con Cartagena al 100%, vive aquí y transmite lo que evidentemente todos queremos, que es esa pasión por nuestro deporte y esa manera de vivir.

Miguel Ángel Jiménez Bosque, en los aledaños del Palacio de los Deportes de Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

¿La conexión entre ambos fue instantánea?

Bueno, no creas que fue así, porque yo no tenía el gusto de conocerlo personalmente. Lo fiché porque creía que era el mejor entrenador posible y poco a poco me ha ido cautivando. En lo deportivo fue rápido y en lo personal ha ido más lento, pero evidentemente es parte de la familia.

Este año se ha producido un hecho histórico, marcado también lógicamente porque el equipo de fútbol va mal, pero es que os habéis convertido en el primer equipo de la ciudad.

Bueno, desgraciadamente, los resultados no siempre acompañan a todos y en estos momentos el fútbol pasa por una situación complicada. Ojalá vuelva a donde estaba, ya que sería muchísimo mejor para la ciudad. Nosotros lo que tenemos que trabajar es como lo estamos haciendo, para que el fútbol sala llegue a lo máximo posible.

Habéis conseguido que más de 100 personas desde Cartagena hayan planificado un viaje a Le Mans para acompañaros. ¿Qué sientes?

La verdad es que en el tema de aficionados tenemos la gran suerte de tener una afición fiel, una afición entendida en fútbol sala, una afición volcada con el equipo. Me encanta cuando veo las familias que viajan a ver un partido a Jaén, a Madrid, a Barcelona. Me satisface muchísimo cómo hacen partícipe en su vida, como hago yo con la mía, que el fútbol sala esté presente y que los fines de semana nos dediquemos a nuestro deporte.

Hablemos de la Final Four. ¿Llevas muchos meses pensando en este fin de semana?

Es una oportunidad única, nunca un club de la Región ha ganado la Champions League. Hay que quitarle presión a los jugadores que bastante tienen ellos. Es un torneo precioso a dos partidos. Hay que jugarlo, evidentemente va a ser muy difícil porque hay un nivel altísimo, pero nosotros lo que queremos es divertirnos, dar lo máximo de nosotros, sacar el fútbol sala que tenemos en las piernas y demostrar que el equipo tiene hambre de hacer cosas grandes.

Miguel Ángel Jiménez Bosque, durante la entrevista a La Opinión / Loyola Pérez de Villegas

¿En la maleta vas a llevar algún amuleto?

No (risas). Nunca llevo nada de la suerte, aunque evidentemente los rituales que hacemos antes de cada partido se seguirán haciendo. No tengas duda.

Se ha hablado mucho de la sede, que también Cartagena quiso que se jugara la Final Four aquí. ¿Qué te parece Le Mans?

Me hubiese gustado que hubiese sido en otra ciudad. Me hubiera encantado en Cartagena por la afición y jugarlo en casa hubiese sido magnífico. Al no ser posible, me hubiese gustado que hubiese sido en una ciudad donde el fútbol sala fuese importante. La UEFA decidió Le Mans, pues hay que aceptarlo, pero yo creo que hubiese sido mejor hacerlo en otro sitio.

Y toda la gente de la ciudad, entiendo que te preguntan tanto por la Champions como por el FC Cartagena, ¿es así?

Sí, me preguntan mucho; entiendo que es normal. Soy cartagenero, me gusta muchísimo el deporte, soy aficionado al fútbol desde siempre, pero a día de hoy estamos centrados en el fútbol sala. Tenemos un proyecto ambicioso; el año que viene queremos seguir creciendo, estamos ya planificando la plantilla para el año que viene e intentar darle un salto de valor. Tengo todos mis esfuerzos puestos aquí.

¿Cerramos entonces la puerta del Cartagena?

Cerrada nunca está y es evidente que con el corazón está totalmente abierta, pero con la cabeza hay que tomar distancia y valorar las cosas bien.